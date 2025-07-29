https://ria.ru/20250729/vkks--2032077152.html
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда - РИА Новости, 29.07.2025
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано на сайте коллегии. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:57:00+03:00
2025-07-29T09:57:00+03:00
2025-07-29T09:57:00+03:00
ирина подносова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано на сайте коллегии. "В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении. После смерти Ирины Подносовой коллегия прекратила ее полномочия, в течение трех месяцев ВККС должна предоставить президенту России одного или нескольких кандидатов на вакантный пост. Согласно закону "О статусе судей", кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, приводящих к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ"). Помимо подтверждающих документов кандидатам необходимо предоставить ВККС характеристики с работы, сведения о доходах, результаты медицинского освидетельствования. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
https://ria.ru/20250722/podnosova-2030637650.html
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ирина подносова, совет федерации рф, россия
Ирина Подносова, Совет Федерации РФ, Россия
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда РФ
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано на сайте коллегии.
"В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
После смерти Ирины Подносовой
коллегия прекратила ее полномочия, в течение трех месяцев ВККС должна предоставить президенту России
одного или нескольких кандидатов на вакантный пост.
Согласно закону "О статусе судей", кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, приводящих к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ").
Помимо подтверждающих документов кандидатам необходимо предоставить ВККС характеристики с работы, сведения о доходах, результаты медицинского освидетельствования.
В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации
.