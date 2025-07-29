https://ria.ru/20250729/ugroza-2032192903.html

В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях

В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях - РИА Новости, 29.07.2025

В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях

Если Вашингтон претендует на покупку Командорских островов, то Россия рассмотрит приобретение Аляски, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:02:00+03:00

2025-07-29T18:02:00+03:00

2025-07-29T18:32:00+03:00

в мире

командорские острова

россия

аляска

сергей миронов

мария захарова

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Если Вашингтон претендует на покупку Командорских островов, то Россия рассмотрит приобретение Аляски, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале."В Штатах рассуждают о покупке Командорских островов у России. А может, это мы лучше у них Аляску выкупим? Бизнесмен Трамп привык мыслить в категориях "купи – продай". При этом на людей, которые живут на территориях, ему и сторонникам наплевать", — гневно отметил он.Политик подчеркнул, что российские территории останутся таковыми, и США не стоит на них рассчитывать.Ранее во вторник американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за китайскими подлодками. Его идею прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа родины — это одно из самых страшных преступлений и по закону, и по совести. Она также добавила с иронией, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США, который сейчас составляет 36,64 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250729/ostrova-2032074990.html

https://ria.ru/20250729/zakharova-2032090640.html

командорские острова

россия

аляска

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в мире, командорские острова, россия, аляска, сергей миронов, мария захарова