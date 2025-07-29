В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях
Миронов ответил на идею США купить Командоры предложением приобрести Аляску
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Если Вашингтон претендует на покупку Командорских островов, то Россия рассмотрит приобретение Аляски, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале.
"В Штатах рассуждают о покупке Командорских островов у России. А может, это мы лучше у них Аляску выкупим? Бизнесмен Трамп привык мыслить в категориях "купи – продай". При этом на людей, которые живут на территориях, ему и сторонникам наплевать", — гневно отметил он.
Политик подчеркнул, что российские территории останутся таковыми, и США не стоит на них рассчитывать.
Ранее во вторник американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за китайскими подлодками. Его идею прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа родины — это одно из самых страшных преступлений и по закону, и по совести. Она также добавила с иронией, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США, который сейчас составляет 36,64 триллиона долларов.
Командорские острова — архипелаг из четырех островов в водах Берингова моря и Тихого океана. Там сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы. Это единственное место в мире, где раньше жила морская корова. На Командорских островах расположен самый большой в России морской биосферный заповедник.