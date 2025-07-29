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В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях - РИА Новости, 29.07.2025
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18:02 29.07.2025 (обновлено: 18:32 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ugroza-2032192903.html
В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях
В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях - РИА Новости, 29.07.2025
В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях
Если Вашингтон претендует на покупку Командорских островов, то Россия рассмотрит приобретение Аляски, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:02:00+03:00
2025-07-29T18:32:00+03:00
в мире
командорские острова
россия
аляска
сергей миронов
мария захарова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Если Вашингтон претендует на покупку Командорских островов, то Россия рассмотрит приобретение Аляски, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале."В Штатах рассуждают о покупке Командорских островов у России. А может, это мы лучше у них Аляску выкупим? Бизнесмен Трамп привык мыслить в категориях "купи – продай". При этом на людей, которые живут на территориях, ему и сторонникам наплевать", — гневно отметил он.Политик подчеркнул, что российские территории останутся таковыми, и США не стоит на них рассчитывать.Ранее во вторник американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за китайскими подлодками. Его идею прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа родины — это одно из самых страшных преступлений и по закону, и по совести. Она также добавила с иронией, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США, который сейчас составляет 36,64 триллиона долларов.
https://ria.ru/20250729/ostrova-2032074990.html
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в мире, командорские острова, россия, аляска, сергей миронов, мария захарова
В мире, Командорские острова, Россия, Аляска, Сергей Миронов, Мария Захарова
В Госдуме резко ответили на заявление офицера армии США о российских землях

Миронов ответил на идею США купить Командоры предложением приобрести Аляску

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Если Вашингтон претендует на покупку Командорских островов, то Россия рассмотрит приобретение Аляски, заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале.
"В Штатах рассуждают о покупке Командорских островов у России. А может, это мы лучше у них Аляску выкупим? Бизнесмен Трамп привык мыслить в категориях "купи – продай". При этом на людей, которые живут на территориях, ему и сторонникам наплевать", — гневно отметил он.
Командорские острова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова
Вчера, 09:43
Политик подчеркнул, что российские территории останутся таковыми, и США не стоит на них рассчитывать.
Ранее во вторник американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за китайскими подлодками. Его идею прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа родины — это одно из самых страшных преступлений и по закону, и по совести. Она также добавила с иронией, что если у Фрица действительно есть 15 миллиардов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга США, который сейчас составляет 36,64 триллиона долларов.

Командорские острова — архипелаг из четырех островов в водах Берингова моря и Тихого океана. Там сохранились крупнейшие места обитания морских млекопитающих, птичьи базары, уникальная популяция медновской лисицы. Это единственное место в мире, где раньше жила морская корова. На Командорских островах расположен самый большой в России морской биосферный заповедник.

Командорские острова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов
Вчера, 11:08
 
В миреКомандорские островаРоссияАляскаСергей МироновМария Захарова
 
 
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