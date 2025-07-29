https://ria.ru/20250729/ostrova-2032074990.html

Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова

Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова - РИА Новости, 29.07.2025

Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова

Американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:43:00+03:00

2025-07-29T09:43:00+03:00

2025-07-29T11:19:00+03:00

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командорские острова

дональд трамп

сергей лавров

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за китайскими подлодками. "Предложение состоит в том, чтобы США осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать потенциальную активность китайских подводных лодок", — написал он в статье для издания Breaking Defense.Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику, добавил офицер. По его мнению, США следует приобрести не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. В результате исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8 процента, отмечает подполковник.Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США. Идею подполковника прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа родины — это одно из самых страшных преступлений и по закону, и по совести.Но если у Фрица есть 15 миллиардов долларов, то, считает Захарова, он может хотя бы частично погасить американский госдолг.Как писала в мае The Wall Street Journal, президент Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов. Россия и Китай, со своей стороны, выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что выступают за сохранение мира и стабильности и предотвращение военно-политической напряженности в Арктике. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО ищет предлоги для проникновения в регион ее инфраструктуры.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html

https://ria.ru/20250710/nato-2028230330.html

https://ria.ru/20250511/arktika-2016339219.html

россия

командорские острова

сша

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россия, командорские острова, дональд трамп, сергей лавров, нато, сша, в мире