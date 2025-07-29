Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова
Подполковник Фриц призвал США купить у России Командорские острова за $15 млрд
Командорские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы следить за китайскими подлодками.
"Предложение состоит в том, чтобы США осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать потенциальную активность китайских подводных лодок", — написал он в статье для издания Breaking Defense.
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Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику, добавил офицер.
По его мнению, США следует приобрести не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. В результате исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8 процента, отмечает подполковник.
Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.
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Идею подполковника прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа родины — это одно из самых страшных преступлений и по закону, и по совести.
Но если у Фрица есть 15 миллиардов долларов, то, считает Захарова, он может хотя бы частично погасить американский госдолг.
Как писала в мае The Wall Street Journal, президент Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов.
Россия и Китай, со своей стороны, выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что выступают за сохранение мира и стабильности и предотвращение военно-политической напряженности в Арктике. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО ищет предлоги для проникновения в регион ее инфраструктуры.