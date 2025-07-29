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УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск

УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск - РИА Новости, 29.07.2025

УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск

"Ульяновский автомобильный завод" и завод "Соллерс Алабуга" в плановом режиме отправились в корпоративный отпуск, который продлится с 28 июля по 4 августа, на... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:30:00+03:00

2025-07-29T18:30:00+03:00

2025-07-29T18:30:00+03:00

ульяновск

елабуга

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заволжский моторный завод

соллерс

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Ульяновский автомобильный завод" и завод "Соллерс Алабуга" в плановом режиме отправились в корпоративный отпуск, который продлится с 28 июля по 4 августа, на те же даты приостановлена работа "Заволжского моторного завода", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Соллерс". "На "Ульяновском автомобильном заводе" и "Соллерс Алабуга" ежегодный плановый корпоративный отпуск продлится с 28 июля по 4 августа. В это время на производственных площадках будет проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов", - говорится в сообщении автомобильной группы. Как уточнили в пресс-службе, на те же даты в отпуск ушел "Заволжский моторный завод" (ЗМЗ). Ранее об уходе в корпоративный отпуск сообщили также "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург", которые будут "отдыхать" с 28 июля по 17 августа, и "Павловский автобусный завод", где отпуск продлится с 21 июля по 3 августа. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии").

https://ria.ru/20250530/sollers-2020075558.html

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ульяновск, елабуга, владивосток, ульяновский автомобильный завод (уаз), заволжский моторный завод, соллерс, общество