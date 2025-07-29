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УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск - РИА Новости, 29.07.2025
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18:30 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/uaz-2032200157.html
УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск
УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск - РИА Новости, 29.07.2025
УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск
"Ульяновский автомобильный завод" и завод "Соллерс Алабуга" в плановом режиме отправились в корпоративный отпуск, который продлится с 28 июля по 4 августа, на... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:30:00+03:00
2025-07-29T18:30:00+03:00
ульяновск
елабуга
владивосток
ульяновский автомобильный завод (уаз)
заволжский моторный завод
соллерс
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Ульяновский автомобильный завод" и завод "Соллерс Алабуга" в плановом режиме отправились в корпоративный отпуск, который продлится с 28 июля по 4 августа, на те же даты приостановлена работа "Заволжского моторного завода", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Соллерс". "На "Ульяновском автомобильном заводе" и "Соллерс Алабуга" ежегодный плановый корпоративный отпуск продлится с 28 июля по 4 августа. В это время на производственных площадках будет проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов", - говорится в сообщении автомобильной группы. Как уточнили в пресс-службе, на те же даты в отпуск ушел "Заволжский моторный завод" (ЗМЗ). Ранее об уходе в корпоративный отпуск сообщили также "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург", которые будут "отдыхать" с 28 июля по 17 августа, и "Павловский автобусный завод", где отпуск продлится с 21 июля по 3 августа. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии").
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ульяновск, елабуга, владивосток, ульяновский автомобильный завод (уаз), заволжский моторный завод, соллерс, общество
Ульяновск, Елабуга, Владивосток, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Заволжский моторный завод, Соллерс, Общество
УАЗ и "Соллерс Алабуга" ушли в корпоративный отпуск

Заводы УАЗ и "Соллерс Алабуга" планово ушли в корпоративный отпуск до 4 августа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод)
ОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод). Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Ульяновский автомобильный завод" и завод "Соллерс Алабуга" в плановом режиме отправились в корпоративный отпуск, который продлится с 28 июля по 4 августа, на те же даты приостановлена работа "Заволжского моторного завода", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Соллерс".
"На "Ульяновском автомобильном заводе" и "Соллерс Алабуга" ежегодный плановый корпоративный отпуск продлится с 28 июля по 4 августа. В это время на производственных площадках будет проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов", - говорится в сообщении автомобильной группы.
Как уточнили в пресс-службе, на те же даты в отпуск ушел "Заволжский моторный завод" (ЗМЗ).
Ранее об уходе в корпоративный отпуск сообщили также "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург", которые будут "отдыхать" с 28 июля по 17 августа, и "Павловский автобусный завод", где отпуск продлится с 21 июля по 3 августа.
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии").
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УльяновскЕлабугаВладивостокУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Заволжский моторный заводСоллерсОбщество
 
 
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