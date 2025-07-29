https://ria.ru/20250729/tszinpin-2032223488.html
Цзиньпин пригласил Вучича на 80-летие победы над японской агрессией
Цзиньпин пригласил Вучича на 80-летие победы над японской агрессией - РИА Новости, 29.07.2025
Цзиньпин пригласил Вучича на 80-летие победы над японской агрессией
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Сербии Александра Вучича в Пекин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:08:00+03:00
2025-07-29T20:08:00+03:00
2025-07-29T20:08:00+03:00
в мире
китай
сербия
александр вучич
си цзиньпин
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БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Сербии Александра Вучича в Пекин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне, говорится в письме, обнародованном администрацией Вучича. КНР 3 сентября празднует День Победы, учрежденный в честь подписания Японией акта о капитуляции 2 сентября 1945 года. "В ожидании встречи с вами в Китае на мемориальных мероприятиях в связи с 80-летием победы в народно-освободительной войне против японской агрессии и в мировой антифашистской войне, желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в опубликованном письме китайского лидера. Си Цзиньпин напомнил о встрече с Вучичем в мае в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "У нас состоялся глубокий обмен мнениями об отношениях между Китаем и Сербией, как и о международной ситуации. Мы достигли широкого консенсуса и тем самым определили направление для высококачественного развития строительства ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре", - цитирует пресс-служба Вучича письмо председателя КНР. Президент Сербии рассказал журналистам 26 июля, что председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую просьбу сербского лидера, на что он попросил построить в Сербии еще одну фабрику. Сербский премьер Джуро Мацут сообщил в начале июня, что Сербия и КНР за год после подписания соглашения об углублении стратегического партнерства осуществили свыше 30 проектов в области инфраструктуры, промышленности, образования и инноваций. В рамках визита председателя КНР в Сербию 8 мая 2024 года они с главой сербского государства подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации подписали еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах. По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербии, а торговый оборот в 2024 году достиг рекордного показателя - 8,3 миллиарда евро. Кроме того, Сербия и КНР расширили авиасообщение в 2024-м и начале 2025-го года, вдвое увеличив число направлений. Ранее оно осуществлялось по одному авиарейсу в неделю в Пекин и Тяньцзинь. В сентябре 2024-го года состоялся первый авиарейс национального авиаперевозчика Air Serbia из Белграда в Гуанчжоу, а 10 января 2025 года - в Шанхай. Вучич участвовал в сентябре 2024 года в торжественном пуске производства на фабрике Linglong International Europe на северо-востоке Сербии. По его словам, это стало самой большой инвестицией "с нуля" в сербской истории - в 1 миллиард долларов. Официальный Белград и Пекин, согласно документу, подписанному 8 мая 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. КНР и Сербия согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в Китай, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, вместе развивать медицину и биотехнологии. Совокупный объем займов и инвестиций компаний из КНР в Сербии оценивается в сумму свыше 18 миллиардов евро. Крупнейшими компаниями-экспортерами Сербии являются китайские Zijin mining из Брестоваца, Zijin Bor Copper, которая занимается добычей и переработкой цветных металлов, и HBIS group, которая управляет сталелитейным предприятием в городе Смедерево.
https://ria.ru/20250715/japonija-2029142837.html
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в мире, китай, сербия, александр вучич, си цзиньпин
В мире, Китай, Сербия, Александр Вучич, Си Цзиньпин
Цзиньпин пригласил Вучича на 80-летие победы над японской агрессией
Цзиньпин пригласил Вучича на празднование 80-летия победы Китая над Японией
БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Сербии Александра Вучича в Пекин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне, говорится в письме, обнародованном администрацией Вучича.
КНР
3 сентября празднует День Победы, учрежденный в честь подписания Японией
акта о капитуляции 2 сентября 1945 года.
"В ожидании встречи с вами в Китае на мемориальных мероприятиях в связи с 80-летием победы в народно-освободительной войне против японской агрессии и в мировой антифашистской войне, желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в опубликованном письме китайского лидера.
Си Цзиньпин
напомнил о встрече с Вучичем в мае в Москве
на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"У нас состоялся глубокий обмен мнениями об отношениях между Китаем и Сербией
, как и о международной ситуации. Мы достигли широкого консенсуса и тем самым определили направление для высококачественного развития строительства ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре", - цитирует пресс-служба Вучича
письмо председателя КНР.
Президент Сербии рассказал журналистам 26 июля, что председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия Победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую просьбу сербского лидера, на что он попросил построить в Сербии еще одну фабрику.
Сербский премьер Джуро Мацут сообщил в начале июня, что Сербия и КНР за год после подписания соглашения об углублении стратегического партнерства осуществили свыше 30 проектов в области инфраструктуры, промышленности, образования и инноваций.
В рамках визита председателя КНР в Сербию 8 мая 2024 года они с главой сербского государства подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и Китая с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации подписали еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах.
По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербии, а торговый оборот в 2024 году достиг рекордного показателя - 8,3 миллиарда евро.
Кроме того, Сербия и КНР расширили авиасообщение в 2024-м и начале 2025-го года, вдвое увеличив число направлений. Ранее оно осуществлялось по одному авиарейсу в неделю в Пекин
и Тяньцзинь
. В сентябре 2024-го года состоялся первый авиарейс национального авиаперевозчика Air Serbia из Белграда
в Гуанчжоу
, а 10 января 2025 года - в Шанхай
.
Вучич участвовал в сентябре 2024 года в торжественном пуске производства на фабрике Linglong International Europe на северо-востоке Сербии. По его словам, это стало самой большой инвестицией "с нуля" в сербской истории - в 1 миллиард долларов.
Официальный Белград и Пекин, согласно документу, подписанному 8 мая 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. КНР и Сербия согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в Китай, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, вместе развивать медицину и биотехнологии.
Совокупный объем займов и инвестиций компаний из КНР в Сербии оценивается в сумму свыше 18 миллиардов евро. Крупнейшими компаниями-экспортерами Сербии являются китайские Zijin mining из Брестоваца, Zijin Bor Copper, которая занимается добычей и переработкой цветных металлов, и HBIS group, которая управляет сталелитейным предприятием в городе Смедерево.