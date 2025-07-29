https://ria.ru/20250729/tramp-2032239851.html
Политолог оценил реакцию России на ультиматумы Трампа
Политолог оценил реакцию России на ультиматумы Трампа - РИА Новости, 29.07.2025
Политолог оценил реакцию России на ультиматумы Трампа
Реакция российских официальных лиц на ультиматумы Трампа по Украине оказалась совсем незначительной, что задело его за живое и побуждает делать громкие... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:13:00+03:00
2025-07-29T22:13:00+03:00
2025-07-29T22:45:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Реакция российских официальных лиц на ультиматумы Трампа по Украине оказалась совсем незначительной, что задело его за живое и побуждает делать громкие заявления для поддержания образа, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. "Понятно, что так как наша реакция - по сути ее и не было, то, скорее всего, как раз это Трампа заставило не то, что взбеситься, но за живое его взяло", - полагает собеседник агентства. По мнению эксперта, новые слова американского лидера об "обратном отсчете" в 10 дней для достижения соглашения по Украине, сделанные к тому же на борту президентского самолета, призваны поддержать его образ и произвести впечатление. "Мне кажется, что все это делается в угоду праворадикальным ястребам в конгрессе, включая всеми любимого в России Линдси Грэма (сенатор США, внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Это делается и для повышения собственного имиджа - он же хочет быть новым (президентом США Рональдом - ред.) Рейганом, условно говоря. Это делается еще и для привлечения медийного внимания", - считает Блохин. В то же время собеседник агентства напомнил, что Трамп известен своими громкими высказываниями, включая, например, угрозы в адрес КНДР в ходе первого своего президентского срока или недавние заявления о покупке Гренландии. Как отметил эксперт, новый план Трампа полон оговорок, из-за которых у американского лидера создается "пространство для маневра" и возможность пересмотреть свои заявления. По словам Блохина, западные эксперты уже предупреждают, что новые ограничительные меры против России, если США их все-таки введут, могут серьезным образом навредить мировой экономике. В то же время эксперт подчеркнул, что если американский президент и введет новые пошлины, это может быть сделано на короткий срок. "Нам надо спокойно за этим наблюдать, реагировать так же, как реагировали, и по сути нет другого пути, как продолжать нашу специальную военную операцию. Чем быстрее мы своих целей достигнем, тем и они будут сговорчивее, и они будут готовы идти на компромиссы", - резюмировал Блохин.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032237850.html
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россия, украина, сша, российская академия наук
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Российская академия наук
Политолог оценил реакцию России на ультиматумы Трампа
Политолог Блохин: реакция России на ультиматумы Трампа задела его за живое
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Реакция российских официальных лиц на ультиматумы Трампа по Украине оказалась совсем незначительной, что задело его за живое и побуждает делать громкие заявления для поддержания образа, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине
, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию
.
"Понятно, что так как наша реакция - по сути ее и не было, то, скорее всего, как раз это Трампа заставило не то, что взбеситься, но за живое его взяло", - полагает собеседник агентства.
По мнению эксперта, новые слова американского лидера об "обратном отсчете" в 10 дней для достижения соглашения по Украине, сделанные к тому же на борту президентского самолета, призваны поддержать его образ и произвести впечатление.
"Мне кажется, что все это делается в угоду праворадикальным ястребам в конгрессе, включая всеми любимого в России Линдси Грэма (сенатор США
, внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Это делается и для повышения собственного имиджа - он же хочет быть новым (президентом США Рональдом - ред.) Рейганом, условно говоря. Это делается еще и для привлечения медийного внимания", - считает Блохин.
В то же время собеседник агентства напомнил, что Трамп известен своими громкими высказываниями, включая, например, угрозы в адрес КНДР
в ходе первого своего президентского срока или недавние заявления о покупке Гренландии
. Как отметил эксперт, новый план Трампа полон оговорок, из-за которых у американского лидера создается "пространство для маневра" и возможность пересмотреть свои заявления.
По словам Блохина, западные эксперты уже предупреждают, что новые ограничительные меры против России, если США их все-таки введут, могут серьезным образом навредить мировой экономике. В то же время эксперт подчеркнул, что если американский президент и введет новые пошлины, это может быть сделано на короткий срок.
"Нам надо спокойно за этим наблюдать, реагировать так же, как реагировали, и по сути нет другого пути, как продолжать нашу специальную военную операцию. Чем быстрее мы своих целей достигнем, тем и они будут сговорчивее, и они будут готовы идти на компромиссы", - резюмировал Блохин.