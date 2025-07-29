https://ria.ru/20250729/tramp-2032233116.html

Белый дом заявил о подчинении Европы политике Трампа

Белый дом заявил о подчинении Европы политике Трампа - РИА Новости, 29.07.2025

Белый дом заявил о подчинении Европы политике Трампа

Новый торговый договор между Соединенными Штатами и Европейским союзом означает подчинение Европы политике президента США Дональда Трампа, заявил старший... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:10:00+03:00

2025-07-29T21:10:00+03:00

2025-07-29T21:11:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Новый торговый договор между Соединенными Штатами и Европейским союзом означает подчинение Европы политике президента США Дональда Трампа, заявил старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в совете национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка. "А сегодняшняя сделка даже для такого человека, как я, который знает президента уже десять лет, поразительна: трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колено перед доктриной "Америка прежде всего" и сказал: "Хорошо, мы больше не будем нахлебниками", - сказал Горка в интервью телеканалу Newsmax. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

https://ria.ru/20250729/sdelka-2032102345.html

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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз