https://ria.ru/20250729/tramp-2032231674.html

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином может состояться до конца года

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином может состояться до конца года - РИА Новости, 29.07.2025

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином может состояться до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца этого года, выразив удовлетворение итогами прошедших... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:03:00+03:00

2025-07-29T21:03:00+03:00

2025-07-29T21:11:00+03:00

в мире

китай

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дональд трамп

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца этого года, выразив удовлетворение итогами прошедших американо-китайских переговоров по устранению торговых разногласий.Переговоры в шведской столице стали уже третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира."Он (Си Цзиньпин - ред.) хочет встречи, и я тоже ее жду. Думаю, (встреча состоится - ред.) до конца года", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста на борту президентского самолета о том, когда может произойти диалог с китайским лидером.Американский президент добавил, что по итогам состоявшихся в понедельник и вторник переговоров между делегациями в Стокгольме "все прошло очень хорошо"."Если бы вы спросили меня вчера, я бы сказал "ничего хорошего" или вообще ничего не сказал бы, но сегодня все прошло хорошо", - отметил Трамп.Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, тариф Соединенных Штатов на китайские товары достиг 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032231771.html

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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин