Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином может состояться до конца года
Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином до конца года
© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца этого года, выразив удовлетворение итогами прошедших американо-китайских переговоров по устранению торговых разногласий.
Переговоры в шведской столице стали уже третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
"Он (Си Цзиньпин - ред.) хочет встречи, и я тоже ее жду. Думаю, (встреча состоится - ред.) до конца года", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста на борту президентского самолета о том, когда может произойти диалог с китайским лидером.
Американский президент добавил, что по итогам состоявшихся в понедельник и вторник переговоров между делегациями в Стокгольме "все прошло очень хорошо".
"Если бы вы спросили меня вчера, я бы сказал "ничего хорошего" или вообще ничего не сказал бы, но сегодня все прошло хорошо", - отметил Трамп.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, тариф Соединенных Штатов на китайские товары достиг 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.