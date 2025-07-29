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Трамп похвастался, что остановил пять войн - РИА Новости, 29.07.2025
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17:53 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/tramp-2032189636.html
Трамп похвастался, что остановил пять войн
Трамп похвастался, что остановил пять войн - РИА Новости, 29.07.2025
Трамп похвастался, что остановил пять войн
Президент США Дональд Трамп похвастался, что остановил пять вооруженных конфликтов в мире, это заявление он сделал на церемонии открытия нового гольф-поля в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:53:00+03:00
2025-07-29T17:53:00+03:00
в мире
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дональд трамп
кир стармер
урсула фон дер ляйен
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что остановил пять вооруженных конфликтов в мире, это заявление он сделал на церемонии открытия нового гольф-поля в принадлежащем ему клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии. "Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей - ред.). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил", - заявил Трамп во время церемонии, трансляцию которой вел телеканал Sky News. После символического перерезания ленты американский лидер поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера за то, что тот в понедельник провел с ним встречу в гольф-клубе в Шотландии. "Я с нетерпением жду возможности сыграть сегодня. Мы сыграем быстро, а затем я вернусь в Вашингтон - тушить пожары по всему миру", - добавил Трамп. Визит Трампа в Шотландию проходил с 25 по 29 июля. Он и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 июля объявили о заключении торговой сделки, предусматривающей введение пошлин в размере 15% почти на весь экспорт из ЕС в США. Как сообщила ранее New York Times со ссылкой на американского чиновника, соглашение не включает отмену действующих тарифов в 50% на сталь и алюминий, однако не исключено их снижение в ходе дальнейших переговоров. В ходе визита Трамп заявил, что конфликт между Таиландом и Камбоджей был урегулирован после его личного вмешательства. По его словам, стороны согласовали прекращение огня, а США поручили возобновить торговые переговоры с обеими странами.
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032128547.html
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в мире, сша, шотландия, таиланд, дональд трамп, кир стармер, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Шотландия, Таиланд, Дональд Трамп, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Трамп похвастался, что остановил пять войн

Трамп заявил, что остановил пять вооруженных конфликтов в мире

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что остановил пять вооруженных конфликтов в мире, это заявление он сделал на церемонии открытия нового гольф-поля в принадлежащем ему клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии.
"Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей - ред.). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил", - заявил Трамп во время церемонии, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
На Западе выступили с дерзким призывом после ультиматума Трампа России
Вчера, 14:19
После символического перерезания ленты американский лидер поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера за то, что тот в понедельник провел с ним встречу в гольф-клубе в Шотландии.
"Я с нетерпением жду возможности сыграть сегодня. Мы сыграем быстро, а затем я вернусь в Вашингтон - тушить пожары по всему миру", - добавил Трамп.
Визит Трампа в Шотландию проходил с 25 по 29 июля. Он и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 июля объявили о заключении торговой сделки, предусматривающей введение пошлин в размере 15% почти на весь экспорт из ЕС в США. Как сообщила ранее New York Times со ссылкой на американского чиновника, соглашение не включает отмену действующих тарифов в 50% на сталь и алюминий, однако не исключено их снижение в ходе дальнейших переговоров.
В ходе визита Трамп заявил, что конфликт между Таиландом и Камбоджей был урегулирован после его личного вмешательства. По его словам, стороны согласовали прекращение огня, а США поручили возобновить торговые переговоры с обеими странами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России
Вчера, 08:51
 
В миреСШАШотландияТаиландДональд ТрампКир СтармерУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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