https://ria.ru/20250729/tramp-2032081771.html

Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico

Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 29.07.2025

Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico

Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:24:00+03:00

2025-07-29T10:24:00+03:00

2025-07-29T14:10:00+03:00

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евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он дал понять, что в ЕС серьезно рискуют, если действительно не сядут за стол переговоров, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам чиновника, за первые 13 виртуальных и очных переговорных встреч ЕС не сделал США ни одного предложения по торговым вопросам. "Президент был совершенно разочарован отсутствием динамики, они действительно встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он отправил письмо, и всё изменилось - они поняли, что он настроен серьёзно, они поняли, что серьёзно рискуют, если не сядут за стол переговоров", - цитирует издание своего собеседника. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия