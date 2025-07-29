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Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 29.07.2025
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10:24 29.07.2025 (обновлено: 14:10 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/tramp-2032081771.html
Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico
Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 29.07.2025
Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico
Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:24:00+03:00
2025-07-29T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он дал понять, что в ЕС серьезно рискуют, если действительно не сядут за стол переговоров, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам чиновника, за первые 13 виртуальных и очных переговорных встреч ЕС не сделал США ни одного предложения по торговым вопросам. "Президент был совершенно разочарован отсутствием динамики, они действительно встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он отправил письмо, и всё изменилось - они поняли, что он настроен серьёзно, они поняли, что серьёзно рискуют, если не сядут за стол переговоров", - цитирует издание своего собеседника. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico

Politico: Трамп разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он дал понять, что в ЕС серьезно рискуют, если действительно не сядут за стол переговоров, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По словам чиновника, за первые 13 виртуальных и очных переговорных встреч ЕС не сделал США ни одного предложения по торговым вопросам.
"Президент был совершенно разочарован отсутствием динамики, они действительно встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он отправил письмо, и всё изменилось - они поняли, что он настроен серьёзно, они поняли, что серьёзно рискуют, если не сядут за стол переговоров", - цитирует издание своего собеседника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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