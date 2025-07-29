Трамп разочарован торговыми переговорами с ЕС, пишет Politico
Politico: Трамп разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он дал понять, что в ЕС серьезно рискуют, если действительно не сядут за стол переговоров, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Президент был совершенно разочарован отсутствием динамики, они действительно встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он отправил письмо, и всё изменилось - они поняли, что он настроен серьёзно, они поняли, что серьёзно рискуют, если не сядут за стол переговоров", - цитирует издание своего собеседника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.