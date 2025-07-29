"Ситуация критическая": новый ультиматум Трампа вызвал панику в Киеве
Дубинский: Трамп изменил срок ультиматума, чтобы приблизить поражение Киева
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил срок достижения перемирия на Украине, чтобы быстрее отказаться от поддержки Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Ситуация там (На фронте. — Прим. ред.) критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания", — сказал парламентарий.
По словам политика, дальнейший обвал линии фронта, вызванный успешным продвижением российских войск, не оставит американскому лидеру иного выбора, кроме как оказать давление на киевский режим. Он может просто сказать, что сделал все, что мог, но теперь пора действовать против власти постсоветской республики более жестко, пояснил Дубинский.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий всё еще рассматривается.
Ультиматум Трампа
Четырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
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