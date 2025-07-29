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СМИ: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.07.2025
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02:10 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/tayvan-2032050195.html
СМИ: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке
СМИ: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке
Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила главе администрации Тайваня Лаю Циндэ сделать транзитную остановку в Нью-Йорке после возражений из... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:10:00+03:00
2025-07-29T02:10:00+03:00
в мире
китай
сша
тайвань
дональд трамп
нэнси пелоси
си цзиньпин
heritage foundation
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила главе администрации Тайваня Лаю Циндэ сделать транзитную остановку в Нью-Йорке после возражений из Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Лай Циндэ решил отложить запланированную транзитную остановку в США в рамках дипломатической поездки на фоне торговых переговоров США и КНР. "Администрация Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лаю Циндэ в разрешении остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита", - говорится в статье. По словам одного из источников, Лай обращался в консервативный вашингтонский аналитический центр Heritage Foundation с просьбой принять его на мероприятии в Нью-Йорке во время планируемой поездки. При этом газета отмечает, что неизвестно, получил ли политик также и отказ на остановку в техасском Далласе, который планировал посетить после Нью-Йорка. При этом высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что обе стороны "работают над исправлением ситуации", и поездки не были отменены. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Лай Циндэ планировал в августе совершить остановку в Нью-Йорке и Далласе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Источники сообщили агентству, что планирование его поездки оказалось под вопросом из-за опасений администрация президента США Дональда Трампа о том, что приезд тайваньского лидера в Соединенные Штаты может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, включая авианосные группы, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань также ежегодно проводит учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, сша, тайвань, дональд трамп, нэнси пелоси, си цзиньпин, heritage foundation
В мире, Китай, США, Тайвань, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин, Heritage Foundation
СМИ: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке

FT: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке после возражений из КНР

© AP Photo / Louise DelmotteЛай Циндэ
Лай Циндэ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Лай Циндэ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила главе администрации Тайваня Лаю Циндэ сделать транзитную остановку в Нью-Йорке после возражений из Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Лай Циндэ решил отложить запланированную транзитную остановку в США в рамках дипломатической поездки на фоне торговых переговоров США и КНР.
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"Администрация Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лаю Циндэ в разрешении остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита", - говорится в статье.
По словам одного из источников, Лай обращался в консервативный вашингтонский аналитический центр Heritage Foundation с просьбой принять его на мероприятии в Нью-Йорке во время планируемой поездки.
При этом газета отмечает, что неизвестно, получил ли политик также и отказ на остановку в техасском Далласе, который планировал посетить после Нью-Йорка.
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При этом высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что обе стороны "работают над исправлением ситуации", и поездки не были отменены.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Лай Циндэ планировал в августе совершить остановку в Нью-Йорке и Далласе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Источники сообщили агентству, что планирование его поездки оказалось под вопросом из-за опасений администрация президента США Дональда Трампа о том, что приезд тайваньского лидера в Соединенные Штаты может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, включая авианосные группы, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань также ежегодно проводит учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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