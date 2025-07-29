СМИ: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке
FT: главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке после возражений из КНР
© AP Photo / Louise DelmotteЛай Циндэ
© AP Photo / Louise Delmotte
Лай Циндэ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила главе администрации Тайваня Лаю Циндэ сделать транзитную остановку в Нью-Йорке после возражений из Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.
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"Администрация Дональда Трампа отказала президенту Тайваня Лаю Циндэ в разрешении остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после того, как Китай выразил Вашингтону возражения по поводу этого визита", - говорится в статье.
По словам одного из источников, Лай обращался в консервативный вашингтонский аналитический центр Heritage Foundation с просьбой принять его на мероприятии в Нью-Йорке во время планируемой поездки.
При этом газета отмечает, что неизвестно, получил ли политик также и отказ на остановку в техасском Далласе, который планировал посетить после Нью-Йорка.
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что обе стороны "работают над исправлением ситуации", и поездки не были отменены.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Лай Циндэ планировал в августе совершить остановку в Нью-Йорке и Далласе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Источники сообщили агентству, что планирование его поездки оказалось под вопросом из-за опасений администрация президента США Дональда Трампа о том, что приезд тайваньского лидера в Соединенные Штаты может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. После этого Китай неоднократно проводил учения вокруг острова с участием разных видов войск, включая авианосные группы, заявляя, что эти действия абсолютно законны, необходимы и разумны. Тайвань также ежегодно проводит учения, при этом укрепляя контакты с США и продолжая закупать у них оружие для укрепления обороноспособности и "защиты демократии".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.