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Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов - РИА Новости, 29.07.2025
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14:09 29.07.2025 (обновлено: 14:58 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/stavka-2032125750.html
Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов
Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов - РИА Новости, 29.07.2025
Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов
Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в крупнейших банках России опустилась ниже 17% — впервые с сентября, сообщила пресс-служба финансового... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:09:00+03:00
2025-07-29T14:58:00+03:00
экономика
россия
ключевая ставка
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в крупнейших банках России опустилась ниже 17% — впервые с сентября, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги". "Банки продолжают активно снижать ставки по всей линейке депозитных продуктов, активно меняется и доходность краткосрочных депозитов. В частности, средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 крупнейших по портфелю розничных депозитов банках упала до минимума с сентября 2024 года, достигнув 16,94% годовых", — уточнили в организации. В итоге средняя такая ставка для трехмесячных вкладов составила 16,94%, для полугодовых — 16,07%, годовых — 15,17%. "По нашим расчетам, за неполный июль средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 опустилась на 1,71 процентного пункта, по полугодовому вкладу — на 1,89 процентного пункта, по годовому — на 1,90 процентного пункта. С момента заседания Банка России 25 июля средние ставки "потеряли" 0,34 процентного пункта, 0,36 процентного пункта и 0,40 процентного пункта соответственно", — отметили в "Финуслугах".Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. И в ожидании такого шага банки начали понижать ставки по вкладам — так, аналогичный средний показатель для трехмесячных вкладов опустился, по данным маркетплейса, ниже 18% еще в середине месяца.
https://ria.ru/20250729/stavka-2032051953.html
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экономика, россия, ключевая ставка
Экономика, Россия, Ключевая ставка
Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала ниже 17 процентов

Средняя ставка по вкладам на 3 месяца в крупных банках упала ниже 17%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в крупнейших банках России опустилась ниже 17% — впервые с сентября, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".
"Банки продолжают активно снижать ставки по всей линейке депозитных продуктов, активно меняется и доходность краткосрочных депозитов. В частности, средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 крупнейших по портфелю розничных депозитов банках упала до минимума с сентября 2024 года, достигнув 16,94% годовых", — уточнили в организации.
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В итоге средняя такая ставка для трехмесячных вкладов составила 16,94%, для полугодовых — 16,07%, годовых — 15,17%.
"По нашим расчетам, за неполный июль средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 опустилась на 1,71 процентного пункта, по полугодовому вкладу — на 1,89 процентного пункта, по годовому — на 1,90 процентного пункта. С момента заседания Банка России 25 июля средние ставки "потеряли" 0,34 процентного пункта, 0,36 процентного пункта и 0,40 процентного пункта соответственно", — отметили в "Финуслугах".
Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу снизил ключевую ставку на два процентных пункта — до 18% годовых. И в ожидании такого шага банки начали понижать ставки по вкладам — так, аналогичный средний показатель для трехмесячных вкладов опустился, по данным маркетплейса, ниже 18% еще в середине месяца.
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