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В США призвали Россию объявить о победе на Украине - РИА Новости, 29.07.2025
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19:25 29.07.2025 (обновлено: 23:33 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ssha-2032219425.html
В США призвали Россию объявить о победе на Украине
В США призвали Россию объявить о победе на Украине - РИА Новости, 29.07.2025
В США призвали Россию объявить о победе на Украине
России пора объявить о победе на фоне достижения большой части своих целей, заявил экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:25:00+03:00
2025-07-29T23:33:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. России пора объявить о победе на фоне достижения большой части своих целей, заявил экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм."Россия уже в значительной степени достигла своих целей. &lt;...&gt; Пришло время объявить о победе", — отметил он в колонке для The National Interest.Грэм подчеркнул, что Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время. Соединенные Штаты и их европейские союзники решительно продемонстрировали, что не собираются рисковать войной с Россией ради защиты Украины, они не будут брать на себя такие обязательства, принимая Украину в альянс, уточнил он.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения его первопричин. По его словам, прежде всего нужно ликвидировать угрозы безопасности России. Он отметил, что на повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине — устранения всем известных первопричин нынешней острой конфронтации.
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031779367.html
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в мире, россия, украина, сша, томас грэм, нато, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, США, Томас Грэм, НАТО, Сергей Лавров
В США призвали Россию объявить о победе на Украине

Экс-советник Буша Грэм: России пора объявить о победе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. России пора объявить о победе на фоне достижения большой части своих целей, заявил экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.
"Россия уже в значительной степени достигла своих целей. <...> Пришло время объявить о победе", — отметил он в колонке для The National Interest.
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Грэм подчеркнул, что Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время. Соединенные Штаты и их европейские союзники решительно продемонстрировали, что не собираются рисковать войной с Россией ради защиты Украины, они не будут брать на себя такие обязательства, принимая Украину в альянс, уточнил он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения его первопричин. По его словам, прежде всего нужно ликвидировать угрозы безопасности России. Он отметил, что на повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.
Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил, что Москва будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине — устранения всем известных первопричин нынешней острой конфронтации.
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В миреРоссияУкраинаСШАТомас ГрэмНАТОСергей Лавров
 
 
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