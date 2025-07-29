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Президент союза промышленников ФРГ оценил торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 29.07.2025
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12:09 29.07.2025 (обновлено: 14:09 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/sdelka-2032102345.html
Президент союза промышленников ФРГ оценил торговую сделку ЕС и США
Президент союза промышленников ФРГ оценил торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 29.07.2025
Президент союза промышленников ФРГ оценил торговую сделку ЕС и США
Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер не считает справедливым компромиссом достигнутую ЕС и США торговую сделку, она... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:09:00+03:00
2025-07-29T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер не считает справедливым компромиссом достигнутую ЕС и США торговую сделку, она обойдется немецким компаниям миллиардными расходами. "Результат плохой, но, вероятно, это лучшее, чего мы смогли достичь, и для начала у нас, предположительно, есть передышка. Было признано право более сильного – справедливым компромиссом это не является", - заявил Ляйбингер в интервью газете Handelsblatt. По его словам, сделка плохо повлияет на экспортно-ориентированную промышленность Германии, для которой США являются основным рынком сбыта. Точно оценить последствия для немецкой экономики пока сложно, отметил он. "Но пошлины в любом случае обойдутся компаниям в миллиарды. Таким образом, восстановление экономики, к которому мы все стремимся, стало намного сложнее", - подчеркнул Ляйбингер. При этом он полагает, что стратегия Еврокомиссии, заключающаяся в том, чтобы избежать эскалации, в целом была правильной. Президент BDI также порекомендовал немецким компаниям продолжать инвестировать в США. Ранее опрос исследовательского института IFO, проведенный в июне среди около 1,5 тысячи немецких промышленных компаний, показал, что около 30% компаний отложили свои инвестиции в США, а около 15% полностью отказались от них. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031995493.html
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в мире, сша, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
Президент союза промышленников ФРГ оценил торговую сделку ЕС и США

Глава BDI Ляйбингер назвал торговую сделку ЕС и США нечестным компромиссом

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер не считает справедливым компромиссом достигнутую ЕС и США торговую сделку, она обойдется немецким компаниям миллиардными расходами.
"Результат плохой, но, вероятно, это лучшее, чего мы смогли достичь, и для начала у нас, предположительно, есть передышка. Было признано право более сильного – справедливым компромиссом это не является", - заявил Ляйбингер в интервью газете Handelsblatt.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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28 июля, 17:38
По его словам, сделка плохо повлияет на экспортно-ориентированную промышленность Германии, для которой США являются основным рынком сбыта. Точно оценить последствия для немецкой экономики пока сложно, отметил он.
"Но пошлины в любом случае обойдутся компаниям в миллиарды. Таким образом, восстановление экономики, к которому мы все стремимся, стало намного сложнее", - подчеркнул Ляйбингер.
При этом он полагает, что стратегия Еврокомиссии, заключающаяся в том, чтобы избежать эскалации, в целом была правильной. Президент BDI также порекомендовал немецким компаниям продолжать инвестировать в США.
Ранее опрос исследовательского института IFO, проведенный в июне среди около 1,5 тысячи немецких промышленных компаний, показал, что около 30% компаний отложили свои инвестиции в США, а около 15% полностью отказались от них.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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В Словакии назвали торговую сделку ЕС и США компромиссом
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В миреСШАГерманияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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