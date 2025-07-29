https://ria.ru/20250729/sboj-2032143347.html

Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения

Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения - РИА Новости, 29.07.2025

Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения

Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1600 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:14:00+03:00

2025-07-29T15:14:00+03:00

2025-07-29T15:14:00+03:00

технологии

санкт-петербург

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общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1600 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 39% и мобильного приложения- 35%. Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижегородской области.

https://ria.ru/20250606/bank-2021258395.html

санкт-петербург

москва

нижегородская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, санкт-петербург, москва, нижегородская область, общество