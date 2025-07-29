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Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения - РИА Новости, 29.07.2025
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15:14 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/sboj-2032143347.html
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения - РИА Новости, 29.07.2025
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения
Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1600 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:14:00+03:00
2025-07-29T15:14:00+03:00
технологии
санкт-петербург
москва
нижегородская область
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1600 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 39% и мобильного приложения- 35%. Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижегородской области.
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Новости
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технологии, санкт-петербург, москва, нижегородская область, общество
Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская область, Общество
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения

Пользователи мобильного приложения Т-Банка жалуются на сбои в работе сервиса

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1600 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 39% и мобильного приложения- 35%.
Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижегородской области.
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