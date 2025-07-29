https://ria.ru/20250729/sayt-2032172571.html

Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России"

Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - РИА Новости, 29.07.2025

Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России"

Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:14:00+03:00

2025-07-29T17:14:00+03:00

2025-07-29T17:20:00+03:00

общество

почта россии

москва

краснодарский край

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пользователи жалуются на работу сайта "Почты России" - страница не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии, передает корреспондент РИА Новости.При попытке зайти на сайт страница долго грузится, а потом появляется сообщение об ошибке.При этом число жалоб на работу ресурса на детекторах сбоя пока небольшое. Например, по данным Downdetector на 17.12 мск, количество жалоб превысило 100, а на "Сбой.рф" - 48.Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга. Они сообщают о неполадках в работе сайта, приложения и личного кабинета.РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.

https://ria.ru/20250729/sboj-2032143347.html

https://ria.ru/20250718/sboy-2030068409.html

москва

краснодарский край

санкт-петербург

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общество, почта россии, москва, краснодарский край, санкт-петербург