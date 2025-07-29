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Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной - РИА Новости, 29.07.2025
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16:40 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/rubina-2032162573.html
Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной
Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной - РИА Новости, 29.07.2025
Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной
Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:40:00+03:00
2025-07-29T16:40:00+03:00
россия
израиль
дина рубина
генеральная прокуратура рф
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госдума рф
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества. "Бывшая наша соотечественница, ныне гражданка Израиля, Дина Рубина в интервью СМИ заявила, что население Газы следует "растворить в соляной кислоте", "сам сектор превратить в парковку". От имени 25-миллионной общины мусульман РФ, мусульманских религиозных деятелей обращаемся к Совету Федерации, Госдуме, Генпрокуратуре, Следственному комитету РФ с призывом дать правовую оценку ее высказываниям", - говорится в заявлении президиума ДУМ РФ. В заявлении отмечается, что российский читатель является главным источником заработков писательницы, ее произведения реализуются на маркетплейсах и в магазинах. "Мы призываем отказаться от сотрудничества с писательницей и прекратить продвигать ее творчество", - говорится в сообщении. Президиум ДУМ также обратился к министерству культуры РФ, Союзу писателей РФ, Российскому книжному союзу с предложением выступить с собственной оценкой и отреагировать на высказывания Рубиной. Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**.* Признан в РФ иноагентом.** Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250725/gaza-2031452724.html
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россия, израиль, дина рубина, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Израиль, Дина Рубина, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной

ДУМ РФ призвал СК и ГП дать оценку высказываниям Рубиной о секторе Газа

© Фото из личного архива писателяДина Рубина
Дина Рубина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото из личного архива писателя
Дина Рубина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.
"Бывшая наша соотечественница, ныне гражданка Израиля, Дина Рубина в интервью СМИ заявила, что население Газы следует "растворить в соляной кислоте", "сам сектор превратить в парковку". От имени 25-миллионной общины мусульман РФ, мусульманских религиозных деятелей обращаемся к Совету Федерации, Госдуме, Генпрокуратуре, Следственному комитету РФ с призывом дать правовую оценку ее высказываниям", - говорится в заявлении президиума ДУМ РФ.
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В заявлении отмечается, что российский читатель является главным источником заработков писательницы, ее произведения реализуются на маркетплейсах и в магазинах.
"Мы призываем отказаться от сотрудничества с писательницей и прекратить продвигать ее творчество", - говорится в сообщении.
Президиум ДУМ также обратился к министерству культуры РФ, Союзу писателей РФ, Российскому книжному союзу с предложением выступить с собственной оценкой и отреагировать на высказывания Рубиной.
Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**.
* Признан в РФ иноагентом.
** Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
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