Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной
ДУМ РФ призвал СК и ГП дать оценку высказываниям Рубиной о секторе Газа
© Фото из личного архива писателяДина Рубина
© Фото из личного архива писателя
Дина Рубина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.
"Бывшая наша соотечественница, ныне гражданка Израиля, Дина Рубина в интервью СМИ заявила, что население Газы следует "растворить в соляной кислоте", "сам сектор превратить в парковку". От имени 25-миллионной общины мусульман РФ, мусульманских религиозных деятелей обращаемся к Совету Федерации, Госдуме, Генпрокуратуре, Следственному комитету РФ с призывом дать правовую оценку ее высказываниям", - говорится в заявлении президиума ДУМ РФ.
В заявлении отмечается, что российский читатель является главным источником заработков писательницы, ее произведения реализуются на маркетплейсах и в магазинах.
"Мы призываем отказаться от сотрудничества с писательницей и прекратить продвигать ее творчество", - говорится в сообщении.
Президиум ДУМ также обратился к министерству культуры РФ, Союзу писателей РФ, Российскому книжному союзу с предложением выступить с собственной оценкой и отреагировать на высказывания Рубиной.
Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**.
* Признан в РФ иноагентом.
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