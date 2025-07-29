https://ria.ru/20250729/rubina-2032162573.html

Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной

Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной - РИА Новости, 29.07.2025

Духовное управление мусульман призвало СК оценить высказывания Рубиной

Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:40:00+03:00

2025-07-29T16:40:00+03:00

2025-07-29T16:40:00+03:00

россия

израиль

дина рубина

генеральная прокуратура рф

совет федерации рф

госдума рф

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происшествия

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям писательницы Дины Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества. "Бывшая наша соотечественница, ныне гражданка Израиля, Дина Рубина в интервью СМИ заявила, что население Газы следует "растворить в соляной кислоте", "сам сектор превратить в парковку". От имени 25-миллионной общины мусульман РФ, мусульманских религиозных деятелей обращаемся к Совету Федерации, Госдуме, Генпрокуратуре, Следственному комитету РФ с призывом дать правовую оценку ее высказываниям", - говорится в заявлении президиума ДУМ РФ. В заявлении отмечается, что российский читатель является главным источником заработков писательницы, ее произведения реализуются на маркетплейсах и в магазинах. "Мы призываем отказаться от сотрудничества с писательницей и прекратить продвигать ее творчество", - говорится в сообщении. Президиум ДУМ также обратился к министерству культуры РФ, Союзу писателей РФ, Российскому книжному союзу с предложением выступить с собственной оценкой и отреагировать на высказывания Рубиной. Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль "имеет право растворить их всех в соляной кислоте" и превратить Газу "просто в парковку", поскольку "там нет мирных жителей". Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**.* Признан в РФ иноагентом.** Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250725/gaza-2031452724.html

https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html

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россия, израиль, дина рубина, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия