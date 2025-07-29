https://ria.ru/20250729/rst-2032114425.html

В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке

В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке - РИА Новости, 29.07.2025

В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке

Угрозы из-за проснувшейся Ключевской Сопки для туристической инфраструктуры Камчатки и для самих туристов, которых может там быть 7-8 тысяч человек, нет, туры... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:21:00+03:00

2025-07-29T13:21:00+03:00

2025-07-29T13:22:00+03:00

камчатка

камчатский край

шивелуч

российский союз туриндустрии (рст)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Угрозы из-за проснувшейся Ключевской Сопки для туристической инфраструктуры Камчатки и для самих туристов, которых может там быть 7-8 тысяч человек, нет, туры проводятся в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В РСТ со ссылкой на данные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что в кратере вулкана Ключевская Сопка началось активность - выбросы пепла; небольшие облака сначала на высоте 4–5 тысяч метров, затем их высота достигла 6 тысяч метров над уровнем моря с распространением шлейфа на восток. А в темное время суток отмечается интенсивное свечение над кратером. "Для авиации установлен оранжевый код опасности. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи с населением около 4,5 тысяч человек. Угрозы для туристической инфраструктуры и безопасности путешественников нет, все запланированные туры проводятся в штатном режиме. В РСТ рекомендуют следить за официальными сообщениями МЧС и туроператоров", - сообщили в союзе. "Мы оцениваем, что сейчас там 7-8 тысяч туристов, по приблизительной оценке", - заключили в РСТ. Кроме того, в пятницу ГУМЧС по Камчатскому краю сообщал, что спасатели из-за повышенной активности рекомендуют помимо Ключевского также не посещать Авачинский вулкан, Безымянный, Шивелуч, Карымский.

https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031020798.html

камчатка

камчатский край

шивелуч

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камчатка, камчатский край, шивелуч, российский союз туриндустрии (рст), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)