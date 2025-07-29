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В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке - РИА Новости, 29.07.2025
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Туризм
 
13:21 29.07.2025 (обновлено: 13:22 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/rst-2032114425.html
В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке
В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке - РИА Новости, 29.07.2025
В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке
Угрозы из-за проснувшейся Ключевской Сопки для туристической инфраструктуры Камчатки и для самих туристов, которых может там быть 7-8 тысяч человек, нет, туры... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:21:00+03:00
2025-07-29T13:22:00+03:00
камчатка
камчатский край
шивелуч
российский союз туриндустрии (рст)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Угрозы из-за проснувшейся Ключевской Сопки для туристической инфраструктуры Камчатки и для самих туристов, которых может там быть 7-8 тысяч человек, нет, туры проводятся в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В РСТ со ссылкой на данные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что в кратере вулкана Ключевская Сопка началось активность - выбросы пепла; небольшие облака сначала на высоте 4–5 тысяч метров, затем их высота достигла 6 тысяч метров над уровнем моря с распространением шлейфа на восток. А в темное время суток отмечается интенсивное свечение над кратером. "Для авиации установлен оранжевый код опасности. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи с населением около 4,5 тысяч человек. Угрозы для туристической инфраструктуры и безопасности путешественников нет, все запланированные туры проводятся в штатном режиме. В РСТ рекомендуют следить за официальными сообщениями МЧС и туроператоров", - сообщили в союзе. "Мы оцениваем, что сейчас там 7-8 тысяч туристов, по приблизительной оценке", - заключили в РСТ. Кроме того, в пятницу ГУМЧС по Камчатскому краю сообщал, что спасатели из-за повышенной активности рекомендуют помимо Ключевского также не посещать Авачинский вулкан, Безымянный, Шивелуч, Карымский.
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камчатка
камчатский край
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камчатка, камчатский край, шивелуч, российский союз туриндустрии (рст), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Камчатский край, Шивелуч, Российский союз туриндустрии (РСТ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм
В РСТ исключили угрозу туристам из-за проснувшегося вулкана на Камчатке

РСТ: угрозы для инфраструктуры Камчатки из-за проснувшейся Ключевской Сопки нет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВулкан Ключевская Сопка
Вулкан Ключевская Сопка - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вулкан Ключевская Сопка . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Угрозы из-за проснувшейся Ключевской Сопки для туристической инфраструктуры Камчатки и для самих туристов, которых может там быть 7-8 тысяч человек, нет, туры проводятся в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
В РСТ со ссылкой на данные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили, что в кратере вулкана Ключевская Сопка началось активность - выбросы пепла; небольшие облака сначала на высоте 4–5 тысяч метров, затем их высота достигла 6 тысяч метров над уровнем моря с распространением шлейфа на восток. А в темное время суток отмечается интенсивное свечение над кратером.
"Для авиации установлен оранжевый код опасности. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи с населением около 4,5 тысяч человек. Угрозы для туристической инфраструктуры и безопасности путешественников нет, все запланированные туры проводятся в штатном режиме. В РСТ рекомендуют следить за официальными сообщениями МЧС и туроператоров", - сообщили в союзе.
"Мы оцениваем, что сейчас там 7-8 тысяч туристов, по приблизительной оценке", - заключили в РСТ.
Кроме того, в пятницу ГУМЧС по Камчатскому краю сообщал, что спасатели из-за повышенной активности рекомендуют помимо Ключевского также не посещать Авачинский вулкан, Безымянный, Шивелуч, Карымский.
Подножье вулкана Авачинский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы
24 июля, 02:58
 
ТуризмКамчаткаКамчатский крайШивелучРоссийский союз туриндустрии (РСТ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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