https://ria.ru/20250729/rossiya-2032173725.html
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян - РИА Новости, 29.07.2025
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян
Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу по защите информационной инфраструктуры РФ и персональных данных граждан, заявил глава... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:23:00+03:00
2025-07-29T17:23:00+03:00
2025-07-29T17:23:00+03:00
россия
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу по защите информационной инфраструктуры РФ и персональных данных граждан, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "События последних дней говорят что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы) оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
https://ria.ru/20250705/dannye-2027353256.html
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россия, андрей клишас, совет федерации рф
Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян
СФ совместно с правительством продолжит работу по защите данных россиян