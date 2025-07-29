Рейтинг@Mail.ru
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/rossiya-2032173725.html
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян - РИА Новости, 29.07.2025
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян
Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу по защите информационной инфраструктуры РФ и персональных данных граждан, заявил глава... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:23:00+03:00
2025-07-29T17:23:00+03:00
россия
андрей клишас
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу по защите информационной инфраструктуры РФ и персональных данных граждан, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "События последних дней говорят что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы) оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
https://ria.ru/20250705/dannye-2027353256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584b98ea48dc5c318d5a8ffa1d05168f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей клишас, совет федерации рф
Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян

СФ совместно с правительством продолжит работу по защите данных россиян

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу по защите информационной инфраструктуры РФ и персональных данных граждан, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"События последних дней говорят что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы) оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода
5 июля, 11:32
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала