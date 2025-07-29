https://ria.ru/20250729/rossiya-2032173725.html

Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян

Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян - РИА Новости, 29.07.2025

Совет Федерации продолжит работу по защите данных россиян

Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу по защите информационной инфраструктуры РФ и персональных данных граждан, заявил глава... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:23:00+03:00

2025-07-29T17:23:00+03:00

2025-07-29T17:23:00+03:00

россия

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работу по защите информационной инфраструктуры РФ и персональных данных граждан, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "События последних дней говорят что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы) оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево". Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

https://ria.ru/20250705/dannye-2027353256.html

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2025

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россия, андрей клишас, совет федерации рф