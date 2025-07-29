https://ria.ru/20250729/rossiya-2032026848.html

Успехи России развязали руки ЦБ

Успехи России развязали руки ЦБ - РИА Новости, 29.07.2025

Успехи России развязали руки ЦБ

Снижение ключевой ставки сразу на два процента — с 20% до 18% — однозначно приведет к дальнейшему удешевлению кредитов, в том числе потребительских и ипотеки. В РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:02:00+03:00

аналитика

россия

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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Снижение ключевой ставки сразу на два процента — с 20% до 18% — однозначно приведет к дальнейшему удешевлению кредитов, в том числе потребительских и ипотеки. В то же время проценты по вкладам тоже упадут со своих исторических высот. Однако сильно радоваться первому еще все-таки рано, как и слишком огорчаться второму.Хотя Банк России идет на снижение ставки уже второй месяц подряд и в июле решился на более смелый шаг, этого все равно недостаточно, чтобы сделать кредиты, в первую очередь потребительские и ипотеку, снова привлекательными. Чтобы население вновь стало тратить свои деньги на покупки машин и квартир, нужно, чтобы ставка опустилась до 15%, а лучше — еще сильнее. Разумным решением будет подождать снижения ставки хотя бы до 12% и ниже, если, конечно, особые обстоятельства не прижимают.При ключевой ставке 18% ставки по потребительским кредитам снизились на один-два процента, но лишь до 20,9%, и пока только у крупнейшего банка в России — "Сбера". Он, конечно, является индикатором рынка, и вслед за ним начнут удешевлять свои кредитные продукты и остальные банки. Но проблема не в этом, а в том, что сама по себе ставка по кредиту в 21% все еще является запретительной.Поэтому ни автомобильному, ни строительному рынкам, которые оказались в кризисных условиях, это сильно не поможет. Продажи новых авто рухнули почти на 30% в первом полугодии, ряд китайских брендов покинули "мертвый" российский рынок, и не исключаются банкротства дилеров. Российские автозаводы готовятся переходить на укороченную рабочую неделю, чтобы не поддерживать затоваривание складов.Драматичную ситуацию в строительной отрасли наглядно демонстрирует падение продаж строительных материалов группой ЛСР: в первом полугодии они упали по всем направлениям, а максимально — более чем на 20% — в газобетоне и в песке. Пятничное снижение ставки ЦБ дает им лишь надежду, что в следующем году будет полегче.В этом же году ждать более приемлемых кредитных условий, когда ключевая ставка будет 12%, а кредиты на несколько процентов дороже, не стоит. С одной стороны, мы видим более сильное замедление инфляции, чем ожидалось, поэтому ЦБ так резко и ослабил вожжи. Реальная ставка (ключевая ставка в 18% минус инфляция в 9,2%) оказалась 8,8%. А это ниже уровня в десять процентов, на котором ЦБ держал реальную ставку в последнее время. Такое отклонение от прежней формулы — позитивный сигнал.С другой стороны, риторика главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной довольно сдержанная. У ЦБ есть опасения, что инфляции снова может пойти вверх. Во-первых, в июле из-за традиционного повышения стоимости услуг ЖКХ она точно окажется выше, чем в июне. Во-вторых, отмечается рост цен на бензин на бирже, и власти готовы с августа даже ввести эмбарго на импорт топлива, чтобы сдержать инфляцию. Наконец, осенью традиционно цены растут, в том числе из-за ухода с рынка более дешевых овощей нового урожая. Ложку дегтя вносит обсуждение осенью бюджета на ближайшую трехлетку и его корректировка на этот год. Это может стать проблемой, так как нефтегазовые доходы в этом году не такие, как ожидалось, и казна недополучит доходы, а значит, велик риск урезания бюджетных расходов.Осторожничать ЦБ заставляют также высокие проинфляционные ожидания населения и бизнеса, а кроме того, геополитические риски. Из-за снижения ставки и угроз американского президента в адрес России рубль ослабляется и вносит свой вклад в разгон инфляции. А если ситуация реально приведет к введению пошлин и перекрытию хотя бы части нашего сырьевого экспорта, то цены на нефть вырастут еще сильнее. В таком случае Банк России точно не будет снижать ключевую ставку в этом году, замерев в ожидании оценки происходящего.Однако если ситуация не будет развиваться по самому неприятному сценарию и инфляция все-таки снизится до 7,5-8%, то до конца 2025 года ЦБ может снизить ставку еще один или два раза в сумме на два процентных пункта, то есть с 18% до 16%. Еще в апреле регулятор прогнозировал, что ключевая ставка к концу года будет не ниже 19%, а теперь допускает ее снижение до 16%. Прогнозы на следующие годы тоже изменились в лучшую для потребителей сторону. На 2026-й ЦБ ждет среднюю ставку в диапазоне 12-13%, это уже куда более приемлемо для бизнеса и населения. Но если есть возможность, то лучше подождать с кредитами до 2027 года, когда ключевая ставка, как ждет ЦБ, снизится до 7,5-8,5%.Что касается процентов по вкладам, то здесь ситуация противоположная. Банки снижают доходность вкладов, конечно, куда активнее. Сразу шесть банков из топ-20 уменьшили проценты по вкладам, причем еще за пять дней до официального решения ЦБ. Однако интерес к ним вряд ли ослабеет, потому что даже если вклады до конца лета снизятся до 15-17%, это все равно будет перекрывать инфляцию и сохранять сбережения. Ни о каком массовом оттоке денег из банков речи даже не идет. Такое возможно, только когда проценты по вкладам падают до уровней ниже инфляции, а ждать такого в этом году нелогично.Что касается национальной валюты, то она обычно берет курс на ослабление, как только регулятор снижает ставку. Однако на этот раз реакция рубля на заседание ЦБ была не сильно эмоциональной. Хотя жесткие комментарии Дональда Трампа подбрасывают дровишек в огонь. Поэтому пока мало что может помешать доллару укрепиться к рублю до 81-84, чему будет чрезвычайно рад российский бюджет.

https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250725/ekonomika-2031500408.html

https://ria.ru/20250725/prodazhi-2031463634.html

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аналитика, россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка