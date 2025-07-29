Россия привержена резолюции ООН о Палестине и Израиле, заявила Матвиенко
Матвиенко: РФ остается приверженцем резолюции ООН о создании Израиля и Палестины
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве
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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Россия остаётся приверженцем резолюции Совбеза ООН о создании двух государств - Израиля и Палестины, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Россия остаётся приверженцем резолюции Совбеза ООН 1947 года о создании двух государств. Мы в этом абсолютно последовательны и, как парламентарии, продвигаем это на всех международных парламентских площадках, где это возможно", - сказала она в ходе встречи с председателем Палестинского национального совета Рухи Фаттухом "на полях" Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.
Парламентарий отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в регионе и по решению президента РФ Владимира Путина оказывает гуманитарную помощь.
"Глубоко переживаем трагедию палестинского народа и сейчас видим главную задачу в том, чтобы работать на скорейшую остановку кровопролития", - подчеркнула Матвиенко.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.