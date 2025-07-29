https://ria.ru/20250729/rossija-2032123891.html

Россия привержена резолюции ООН о Палестине и Израиле, заявила Матвиенко

Россия привержена резолюции ООН о Палестине и Израиле, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.07.2025

Россия привержена резолюции ООН о Палестине и Израиле, заявила Матвиенко

Россия остаётся приверженцем резолюции Совбеза ООН о создании двух государств - Израиля и Палестины, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:03:00+03:00

2025-07-29T14:03:00+03:00

2025-07-29T14:03:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Россия остаётся приверженцем резолюции Совбеза ООН о создании двух государств - Израиля и Палестины, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Россия остаётся приверженцем резолюции Совбеза ООН 1947 года о создании двух государств. Мы в этом абсолютно последовательны и, как парламентарии, продвигаем это на всех международных парламентских площадках, где это возможно", - сказала она в ходе встречи с председателем Палестинского национального совета Рухи Фаттухом "на полях" Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. Парламентарий отметила, что Россия внимательно следит за ситуацией в регионе и по решению президента РФ Владимира Путина оказывает гуманитарную помощь. "Глубоко переживаем трагедию палестинского народа и сейчас видим главную задачу в том, чтобы работать на скорейшую остановку кровопролития", - подчеркнула Матвиенко. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250724/iordan-2031242307.html

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