https://ria.ru/20250729/rospotrebnadzor-2032197305.html

Норовирус стал причиной заболевания детей, снятых с поезда из Кисловодска

Норовирус стал причиной заболевания детей, снятых с поезда из Кисловодска - РИА Новости, 29.07.2025

Норовирус стал причиной заболевания детей, снятых с поезда из Кисловодска

Норовирусная инфекция, по предварительной информации, стала причиной заболевания группы детей, снятых с поезда маршрутом Кисловодск-Тында, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:16:00+03:00

2025-07-29T18:16:00+03:00

2025-07-29T18:16:00+03:00

происшествия

россия

армавир

самара

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

южная транспортная прокуратура

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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Норовирусная инфекция, по предварительной информации, стала причиной заболевания группы детей, снятых с поезда маршрутом Кисловодск-Тында, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Во вторник в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о снятии с поезда и госпитализации двух групп детей с симптомами пищевой инфекции. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, детей отвезли в инфекционное детское отделение горбольницы Армавира. "Роспотребнадзор расследует очаг острой кишечной инфекции в пассажирском поезде Кисловодск-Тында… По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением", - сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора. Сообщается, что сейчас сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия в пассажирском поезде и вагоне-ресторане. Отобраны образцы пищевой продукции, пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Проводятся лабораторные исследования. Причины возникновения заболевания устанавливаются, рассказали в управлении. Как отметили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора, в поезде сообщением Кисловодск-Тында дети ехали до города Самары. Ранее Южная транспортная прокуратура сообщала о том, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), проводится проверка. Рейс Кисловодск–Тында (Амурская область) идет шесть суток, поезд проходит, в том числе, по территории Краснодарского края и Ростовской области.

https://ria.ru/20250704/karamzin-2027124820.html

https://ria.ru/20250718/layner-2030067499.html

россия

армавир

самара

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происшествия, россия, армавир, самара, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура