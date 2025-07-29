https://ria.ru/20250729/radenovich-2032163964.html

Мирко Раденович представит Сербию в жюри "Интервидения"

Мирко Раденович представит Сербию в жюри "Интервидения" - РИА Новости, 29.07.2025

Мирко Раденович представит Сербию в жюри "Интервидения"

Продюсер Мирко Раденович вошел в состав жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:47:00+03:00

2025-07-29T16:47:00+03:00

2025-07-29T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продюсер Мирко Раденович вошел в состав жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Мирко Раденович присоединился к международному профессиональному жюри "Интервидения" от Сербии", - говорится в сообщении. Раденович – известный сербский продюсер, который сотрудничает, в частности, с Эмиром Кустурицей, Гораном Бреговичем и Милошем Биковичем. Он получил образование в аспирантуре Ленинградского государственного университета имени Пушкина, а в 1994 году основал и возглавил объединённую сербскую диаспору в Санкт-Петербурге. Кроме того, Раденович уделяет особое внимание культурному обмену между Россией и Сербией, организуя гастрольные проекты – от выступлений Белградского драматического театра в России до продвижения отечественных театральных коллективов не только в Сербии, но и в других странах. Раденович и Кустурица являются учредителями кинофестиваля Kustendorf, а также международного фестиваля русской музыки Kustendorf Classic в Сербии. Также он создал проект "Балканский фестиваль", выступает в качестве арт-директора международного музыкального фестиваля "ЭтоЭтно" в Санкт-Петербурге. Раденович также выступил генпродюсером документального фильма "Люди Христовы. Наше время". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250728/intervidenie-2032022904.html

https://ria.ru/20250725/intervidenie-2031173603.html

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россия, сербия, санкт-петербург, эмир кустурица, горан брегович, милош бикович, интервидение – 2025