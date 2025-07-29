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В волгоградской колонии проведут проверку после взрыва газового баллона

В волгоградской колонии проведут проверку после взрыва газового баллона - РИА Новости, 29.07.2025

В волгоградской колонии проведут проверку после взрыва газового баллона

УФСИН по Волгоградской области начало проверку после взрыва газового баллона в исправительной колонии №9, в результате которого пострадали четверо осужденных,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:59:00+03:00

2025-07-29T10:59:00+03:00

2025-07-29T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. УФСИН по Волгоградской области начало проверку после взрыва газового баллона в исправительной колонии №9, в результате которого пострадали четверо осужденных, их состояние удовлетворительное, сообщила пресс-служба ведомства."В помещении для хранения строительных материалов ИК-9 города Волгограда произошел хлопок газового баллона, в результате чего ожоги получили четверо осужденных. Им незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь, они доставлены в одну из городских больниц. Состояние осужденных удовлетворительное. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.Как сообщали в региональном СУСК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительным данным, взорвался баллон с пропаном при проведении строительных работ, у пострадавших ожоги и механические травмы.

https://ria.ru/20250728/vzryv-2031851647.html

https://ria.ru/20250728/gaz-2031820915.html

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волгоград, происшествия, волгоградская область, россия