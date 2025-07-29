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Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ - РИА Новости, 29.07.2025
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11:21 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/proektirovanie-2032093578.html
Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ
Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ - РИА Новости, 29.07.2025
Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ
Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:21:00+03:00
2025-07-29T11:21:00+03:00
строительство
москва
санкт-петербург
россия
михаил мишустин
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник провел встречу с Сахаровым. Основным результатом работы в части ВСМ глава Росжелдора назвал успешное финансовое закрытие проекта. "Были заключены и подписаны договора практически на 1,5 триллиона рублей внебюджетного кредитного финансирования. В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали", - сказал Сахаров. Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250724/vsm-2031166444.html
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строительство, москва, санкт-петербург, россия, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Строительство, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Мишустин, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ

Росжелдор: завершается проектирование этапов строительства инфраструктуры ВСМ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник провел встречу с Сахаровым. Основным результатом работы в части ВСМ глава Росжелдора назвал успешное финансовое закрытие проекта.
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"Были заключены и подписаны договора практически на 1,5 триллиона рублей внебюджетного кредитного финансирования. В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали", - сказал Сахаров.
Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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