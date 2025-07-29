https://ria.ru/20250729/proektirovanie-2032093578.html

Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ

Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ - РИА Новости, 29.07.2025

Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ

Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:21:00+03:00

2025-07-29T11:21:00+03:00

2025-07-29T11:21:00+03:00

строительство

москва

санкт-петербург

россия

михаил мишустин

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник провел встречу с Сахаровым. Основным результатом работы в части ВСМ глава Росжелдора назвал успешное финансовое закрытие проекта. "Были заключены и подписаны договора практически на 1,5 триллиона рублей внебюджетного кредитного финансирования. В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали", - сказал Сахаров. Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250724/vsm-2031166444.html

https://ria.ru/20250723/putin-2030880562.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

строительство, москва, санкт-петербург, россия, михаил мишустин, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)