Росжелдор рассказал о проектировании инфраструктуры ВСМ
Росжелдор: завершается проектирование этапов строительства инфраструктуры ВСМ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник провел встречу с Сахаровым. Основным результатом работы в части ВСМ глава Росжелдора назвал успешное финансовое закрытие проекта.
"Были заключены и подписаны договора практически на 1,5 триллиона рублей внебюджетного кредитного финансирования. В настоящее время завершается проектирование всех этапов строительства инфраструктуры высокоскоростной магистрали", - сказал Сахаров.
Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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