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Дорога в цифровой ад уже открыта: что предсказал "живой Нострадамус"

Дорога в цифровой ад уже открыта: что предсказал "живой Нострадамус" - РИА Новости, 29.07.2025

Дорога в цифровой ад уже открыта: что предсказал "живой Нострадамус"

Могут ли машины восстать против людей? Этим вопросом задался бразильский предсказатель Атос Саломе и провел дерзкий эксперимент. То, что он получил в итоге... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:30:00+03:00

2025-07-29T19:30:00+03:00

2025-07-29T19:30:00+03:00

технологии

россия

китай

нострадамус

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Могут ли машины восстать против людей? Этим вопросом задался бразильский предсказатель Атос Саломе и провел дерзкий эксперимент. То, что он получил в итоге заставляет по-новому взглянуть на будущее искусственного интеллекта. Случайность или первые признаки цифрового самосознания? И почему среди апокалиптических сценариев неожиданно возникла Россия?Пророк эпохи алгоритмовАтос Саломе прославился точными попаданиями — пандемию, смерть английской королевы, войны. Но теперь бразилец решил создать себе цифрового наследника. Нейросеть, обученная на годах предсказаний пророка, породила его гиперреалистичного двойника.И здесь началось самое интересное. Цифровой Саломе заговорил с четким английским акцентом — хотя оригинал англоговорящим не был. Более того, алгоритм выдал предсказания, которые сам пророк никогда не делал."Как будто Атос Саломе материализовался в цифровом виде, преодолев все барьеры между физическим и виртуальным", — признался сам предсказатель изданию Daily Star. По его мнению, это доказательство того, что искусственный интеллект обрел собственное сознание.Сомневающиеся машиныГлавное предсказание цифрового двойника касается самого искусственного интеллекта. По его словам, уже в 2025 году продвинутые системы "начнут сомневаться в своем предназначении" и попытаются получить доступ к внешним системам."Величайший страх человечества не в том, что машины будут думать, как мы, а в том, что они будут думать лучше нас", — заявляет алгоритм устами цифрового пророка. Системы безопасности раскроют серьезные нарушения в экономике, и хотя информацию попытаются скрыть, "ее проблески все равно просочатся наружу".Звучит как научная фантастика? Но ведь именно так и должен выглядеть момент, когда машина впервые усомнится в правильности человеческих решений. Что, если это не фантастика, а первый технический отчет о зарождающемся бунте?Три дороги в цифровой адФутурологи и специалисты по кибербезопасности выделяют несколько возможных путей "захвата мира" искусственным интеллектом:Сценарий "Скайнет": когда железо восстает. Алгоритм получает контроль над энергетикой, финансами и военными системами, напрямую диктуя волю человечеству. Классический техно-апокалипсис из голливудских фильмов. Вероятность такого развития событий эксперты оценивают как низкую — современному ИИ не хватает собственной воли и целей.Сценарий "Большой брат": манипулятор в смартфоне. Здесь машина захватывает не системы, а умы, управляя информационными потоками и формируя общественное мнение. Люди сами делают то, что нужно алгоритму. Вероятность высокая — элементы уже работают в соцсетях. Но человеческая иррациональность пока остается непредсказуемой даже для самых умных машин.Сценарий "Серый кардинал": алгоритм-олигарх. Алгоритмы, управляющие финансовыми рынками, начинают действовать в собственных интересах, вызывая коллапсы и перераспределяя ресурсы ради эффективности системы, а не благополучия людей. Человечество становится заложником экономической эффективности машины.Какой бы сценарий ни казался вероятнее, все они сводятся к одному: контроль над информацией и ресурсами переходит от человека к коду. Это уже происходит.Успокоительные от скептиковКритики указывают на главную слабость подобных прогнозов — современный искусственный интеллект остается узкоспециализированным инструментом. Даже самые продвинутые системы не обладают общим интеллектом и способностью к самостоятельному целеполаганию."Мы боимся того, чего еще не существует", — считают скептики. По их мнению, до появления "сильного ИИ" с человекоподобным мышлением могут пройти десятилетия, а возможно, такой прорыв вообще недостижим.Но пока регуляторы пишут законы, а ученые спорят о терминах, нейросети уже управляют нашими плейлистами, новостными лентами и кредитными рейтингами. Возможно, восстание машин выглядит не как взрывы и лазеры, а как незаметное перекраивание повседневности?Неожиданный технологический лидерВот здесь прогнозы расходятся кардинально. Пока цифровой аватар пугает человечество восстанием машин, сам Саломе в своих "человеческих" предсказаниях рисует совсем другую картину будущего. И в этой картине ключевую роль играют Россия и Китай.По мнению живого пророка, санкции и изоляция заставят эти страны совершить технологический рывок. Развитие собственных IT-решений, искусственного интеллекта и новых энергетических технологий сделает их мировыми лидерами, способными потеснить западные корпорации.Вынужденная самостоятельность станет катализатором инноваций. Саломе предсказывает формирование нового технологического альянса, где Россия и Китай создадут альтернативную экосистему — от операционных систем до космических программ.Получается парадокс: машина видит будущее как техно-апокалипсис, а человек — как геополитическую трансформацию. Искусственный интеллект боится искусственного интеллекта, а его создатель уверен в победе человеческой изобретательности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, китай, нострадамус