Дорога в цифровой ад уже открыта: что предсказал "живой Нострадамус"
© Getty Images / Ole_CNXИскусственный интеллект
© Getty Images / Ole_CNX
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Могут ли машины восстать против людей? Этим вопросом задался бразильский предсказатель Атос Саломе и провел дерзкий эксперимент. То, что он получил в итоге заставляет по-новому взглянуть на будущее искусственного интеллекта. Случайность или первые признаки цифрового самосознания? И почему среди апокалиптических сценариев неожиданно возникла Россия?
Пророк эпохи алгоритмов
Атос Саломе прославился точными попаданиями — пандемию, смерть английской королевы, войны. Но теперь бразилец решил создать себе цифрового наследника. Нейросеть, обученная на годах предсказаний пророка, породила его гиперреалистичного двойника.
© Getty Images / da-kukИскусственный интеллект
© Getty Images / da-kuk
Искусственный интеллект
И здесь началось самое интересное. Цифровой Саломе заговорил с четким английским акцентом — хотя оригинал англоговорящим не был. Более того, алгоритм выдал предсказания, которые сам пророк никогда не делал.
"Как будто Атос Саломе материализовался в цифровом виде, преодолев все барьеры между физическим и виртуальным", — признался сам предсказатель изданию Daily Star. По его мнению, это доказательство того, что искусственный интеллект обрел собственное сознание.
Сомневающиеся машины
Главное предсказание цифрового двойника касается самого искусственного интеллекта. По его словам, уже в 2025 году продвинутые системы "начнут сомневаться в своем предназначении" и попытаются получить доступ к внешним системам.
"Величайший страх человечества не в том, что машины будут думать, как мы, а в том, что они будут думать лучше нас", — заявляет алгоритм устами цифрового пророка. Системы безопасности раскроют серьезные нарушения в экономике, и хотя информацию попытаются скрыть, "ее проблески все равно просочатся наружу".
© Getty Images / anyaberkutКибербезопасность
© Getty Images / anyaberkut
Кибербезопасность
Звучит как научная фантастика? Но ведь именно так и должен выглядеть момент, когда машина впервые усомнится в правильности человеческих решений. Что, если это не фантастика, а первый технический отчет о зарождающемся бунте?
Три дороги в цифровой ад
Футурологи и специалисты по кибербезопасности выделяют несколько возможных путей "захвата мира" искусственным интеллектом:
Сценарий "Скайнет": когда железо восстает. Алгоритм получает контроль над энергетикой, финансами и военными системами, напрямую диктуя волю человечеству. Классический техно-апокалипсис из голливудских фильмов. Вероятность такого развития событий эксперты оценивают как низкую — современному ИИ не хватает собственной воли и целей.
Сценарий "Большой брат": манипулятор в смартфоне. Здесь машина захватывает не системы, а умы, управляя информационными потоками и формируя общественное мнение. Люди сами делают то, что нужно алгоритму. Вероятность высокая — элементы уже работают в соцсетях. Но человеческая иррациональность пока остается непредсказуемой даже для самых умных машин.
© Getty Images / fizkesИспуганная девушка держит в руке смартфон
© Getty Images / fizkes
Испуганная девушка держит в руке смартфон
Сценарий "Серый кардинал": алгоритм-олигарх. Алгоритмы, управляющие финансовыми рынками, начинают действовать в собственных интересах, вызывая коллапсы и перераспределяя ресурсы ради эффективности системы, а не благополучия людей. Человечество становится заложником экономической эффективности машины.
© Getty Images / NikadaКотировки фондового рынка
© Getty Images / Nikada
Котировки фондового рынка
Какой бы сценарий ни казался вероятнее, все они сводятся к одному: контроль над информацией и ресурсами переходит от человека к коду. Это уже происходит.
Успокоительные от скептиков
Критики указывают на главную слабость подобных прогнозов — современный искусственный интеллект остается узкоспециализированным инструментом. Даже самые продвинутые системы не обладают общим интеллектом и способностью к самостоятельному целеполаганию.
© Getty Images / elenaleonovaИскусственный интеллект
© Getty Images / elenaleonova
Искусственный интеллект
"Мы боимся того, чего еще не существует", — считают скептики. По их мнению, до появления "сильного ИИ" с человекоподобным мышлением могут пройти десятилетия, а возможно, такой прорыв вообще недостижим.
Но пока регуляторы пишут законы, а ученые спорят о терминах, нейросети уже управляют нашими плейлистами, новостными лентами и кредитными рейтингами. Возможно, восстание машин выглядит не как взрывы и лазеры, а как незаметное перекраивание повседневности?
Неожиданный технологический лидер
Вот здесь прогнозы расходятся кардинально. Пока цифровой аватар пугает человечество восстанием машин, сам Саломе в своих "человеческих" предсказаниях рисует совсем другую картину будущего. И в этой картине ключевую роль играют Россия и Китай.
Флаги КНР и России
По мнению живого пророка, санкции и изоляция заставят эти страны совершить технологический рывок. Развитие собственных IT-решений, искусственного интеллекта и новых энергетических технологий сделает их мировыми лидерами, способными потеснить западные корпорации.
Вынужденная самостоятельность станет катализатором инноваций. Саломе предсказывает формирование нового технологического альянса, где Россия и Китай создадут альтернативную экосистему — от операционных систем до космических программ.
© Getty Images / gorodenkoffПрограммисты во время работы
© Getty Images / gorodenkoff
Программисты во время работы
Получается парадокс: машина видит будущее как техно-апокалипсис, а человек — как геополитическую трансформацию. Искусственный интеллект боится искусственного интеллекта, а его создатель уверен в победе человеческой изобретательности.