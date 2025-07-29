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В Ленинградской области ликвидируют пожар в ангаре
В Ленинградской области ликвидируют пожар в ангаре - РИА Новости, 29.07.2025
В Ленинградской области ликвидируют пожар в ангаре
Пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров ликвидируют в ангаре в Ленинградской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T23:11:00+03:00
2025-07-29T23:11:00+03:00
2025-07-29T23:58:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров ликвидируют в ангаре в Ленинградской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар произошел по адресу: Всеволожский район, деревня Лепсари, Промзона Спутник, 4 линия, 5 проезд. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание складского цельнометаллического ангара. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка, внутри склада картон и бытовые отходы. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области ликвидируют пожар в ангаре
В Ленинградской области в ангаре ликвидируют пожар площадью 1,2 тысячи квадратов