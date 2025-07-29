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Эксперты допустили снижение пошлин США на сталь и алюминий из ЕС

Эксперты допустили снижение пошлин США на сталь и алюминий из ЕС - РИА Новости, 29.07.2025

Эксперты допустили снижение пошлин США на сталь и алюминий из ЕС

Импортные пошлины США на сталь и алюминий в рамках торговой сделки с Европейским союзом (ЕС) могут быть снижены до 15-25%, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T04:42:00+03:00

2025-07-29T04:42:00+03:00

2025-07-29T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Импортные пошлины США на сталь и алюминий в рамках торговой сделки с Европейским союзом (ЕС) могут быть снижены до 15-25%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Размер пошлин на металлы может быть снижен до 15%, что отвечает условиям заключенного рамочного торгового соглашения между США и Европейским союзом. Для европейских металлургических компаний это означает возможность увеличить экспорт на американский рынок", — прокомментировал сделку независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, для металлургических предприятий США уменьшение ввозных пошлин означает усиление поставок их конкурентами и сокращение рентабельности. Тем не менее закрытие американского рынка пока не помогло местным производителям, так как они испытывают трудности с тарифами на энергоресурсы и нежеланием потребителей покупать их продукцию по высоким ценам, считает аналитик. Аналогичного мнения о возможном смягчении ограничений на сталь и алюминий со стороны США для ЕС придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Можно предложить, что <...> все-таки снизят к предыдущему уровню в 25%. <...> Есть вероятность, что внутри квоты пошлины будут ненулевыми, а объемы квот будут меньше поставок последних лет", — полагает эксперт. Она уточнила, что в 2021 году Штаты и ЕС уже подписывали соглашение о тарифных квотах на экспорт стали и алюминия из ЕС в США после первой торговой войны, тогда беспошлинный объем составил 4,4 миллиона тонн по стали и почти 400 тысяч тонн по алюминию, вне квот были сохранены пошлины в 25 и 10% соответственно. Пономарева отметила, что такие объемы квот были сформированы исходя из исторических объемов поставок из Евросоюза на американский рынок. Сделка была заключена при предыдущем президенте Джо Байдене, с Трампом, скорее всего, условия будут менее выгодными для ЕС, подчеркнула она. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий — до 50% с 25%. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии.

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031995493.html

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031959571.html

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031936677.html

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экономика, сша, латинская америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, реакция на пошлины сша