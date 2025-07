До последней нитки. Трамп нашел способ добить ЕС

https://ria.ru/20250729/poshliny-2032013911.html

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС и США договорились об условиях торгового соглашения. Экспортные пошлины для европейских товаров стали ниже, но эта скидка обошлась дорого. Чем придется платить за уступки Вашингтона — в материале РИА Новости.Невозможно отказатьсяДональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовали торговую сделку между Европой и США.Она предусматривает 15-процентную пошлину на большинство товаров из ЕС, включая автомобили и фармацевтические препараты, сообщает The New York Times. На ряд товаров, в том числе самолеты и запчасти для них, определенные химические вещества и лекарственные препараты, полупроводниковое оборудование и некоторые сельскохозяйственные продукты, тарифы обнулят, уточнила фон дер Ляйен. Что будет с вином и другими спиртными напитками, пока не решено.При этом пошлина в 50 процентов на сталь и алюминий остается, однако в ЕС рассчитывают убедить Вашингтон смягчить условия.В числе прочего ЕС обязался закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, увеличить инвестиции в США более чем на 600 миллиардов долларов от текущего уровня и закупить много военной техники. Правда, откуда взять средства на все это, не уточняется. Евросоюз едва ли может позволить себе такую сделку, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."С одной стороны, доступ к дешевым энергоресурсам закрыт, российский рынок фактически потерян, китайский — под угрозой из-за напряженных отношений с Пекином, к тому же постепенная утрата влияния на Африканском континенте чревата потерей драгметаллов, урана и других природных ресурсов. С другой стороны, на экономику блока давит участие в украинском конфликте и большая социальная нагрузка в виде беженцев. Запаса прочности может хватить на несколько лет, но закончится все это плачевно — компенсировать потери просто нечем", — объясняет эксперт.Мнения разделилисьТем не менее глава ЕК настроена оптимистично. Фон дер Ляйен отметила, что соглашение позволит продолжать вести торговлю между сторонами, хотя и изменит ее структуру, а ставка в 15 процентов — не худший вариант. "Следует помнить, с чего мы начинали", — приводит ее слова The New York Times.Напомним: предполагалось, что Штаты установят 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. Более того, в случае ответных мер Трамп пригрозил прибавить "это число" к своим 30-процентным пошлинам.Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что соглашение успешно предотвратило торговый конфликт, который мог бы нанести серьезный ущерб ориентированной на экспорт экономике Германии. Однако далеко не все отреагировали позитивно.Западные экономисты в целом предсказывают экономике ЕС серьезный спад, и сильнее всего достанется именно Германии. Согласно прогнозу Кильского института мировой экономики, производство в ФРГ упадет на 15 процентов, а по всему Евросоюзу — на 11 процентов.По оценкам Bloomberg Economics, потери европейской экономики могут составить около 0,4-0,7 процента ВВП. Пятнадцатипроцентный тариф — это примерно середина между базовым и жестким сценариями Европейского центробанка, прогноз которого публиковался в июне. Это может предполагать экономический рост Европы на уровне 0,5-0,9 процента в этом году по сравнению с чуть более чем одним процентом в условиях отсутствия торговой напряженности, указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.Во Франции сделка вызвала волну негодования. "Для Европы это — соглашение о вассализации. Следует ли довольствоваться тем, что мы получили "всего лишь" 15-процентные таможенные пошлины? Ведь Урсула фон дер Ляйен пожертвовала нашими рабочими местами, производствами и окружающей средой, пообещав 600 миллиардов долларов инвестиций в США и покупку сжиженного природного газа. ЕС снова подписался под тем, чтобы остаться марионеткой Трампа", — написал в соцсети Х генеральный секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве.Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, в свою очередь, назвал сделку "позором".Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен восприняла торговую сделку как политическое, экономическое и моральное фиаско для Евросоюза, а глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ЕС заключил намного менее выгодное соглашение с США, чем Великобритания.Все познается в сравненииЛондон действительно оказался в более привилегированном положении, получив тарифную ставку в десять процентов. "Тут все просто: британцы до сих пор в некоторой степени контролируют ту же Канаду, Австралию и Новую Зеландию, а также большое количество офшорных юрисдикций. Кроме того, страна оказывает влияние на международный поток капитала и товаров", — поясняет Зайнуллин.К тому же Трамп считает Великобританию основным стратегическим союзником США, и отношения между ними исторически гораздо более тесные, чем с континентальной Европой, отмечает Беленькая.В то же время на фоне азиатского направления, для которого предусмотрели пошлины до 20 процентов, положение Европы выглядит не так плохо.В любом случае пока альтернатив у ЕС нет, признают эксперты. По мнению Беленькой, главное, что может дать сделка, — определенность. А следовательно, бизнес как в ЕС, так и в США сможет более уверенно планировать деятельность и инвестиции. "Пятнадцатипроцентный тариф, безусловно, приведет к потерям для европейских компаний, но они не будут критическими и не должны привести к резкому слому сложившихся производственных цепочек. Выиграют производители аэрокосмической продукции — для них установлен нулевой импортный тариф в США", — уточняет аналитик.Минус — в долгосрочном увеличении зависимости ЕС от Вашингтона в плане поставок энергоресурсов и вооружений, ухудшении конкурентоспособности европейских промышленных товаров на американском рынке, сокращении рентабельности и без того слабеющей промышленности региона, усилении оттока европейских инвестиций за океан.Сколько продлится такое положение — неясно. С одной стороны, любая администрация будет лоббировать интересы США: принятые меры как раз призваны перезапустить американскую экономику, освежить денежные потоки и заполучить новые инвестиции, отмечает владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Однако судить, что будет после окончания срока полномочий Трампа, — преждевременно, подчеркивает он.А учитывая известную непредсказуемость Трампа, нельзя исключить и пересмотра тарифов для ЕС в ближайшее время, считает Беленькая. Сейчас, по оценкам Bloomberg, средний импортный сбор в США вырастет с 2,5 процента до 16 процентов — максимума почти за 100 лет.Скорее всего, это приведет к росту инфляции в США и снижению рентабельности американских компаний, закупающих импортное сырье и комплектующие. При этом увеличатся налоговые поступления от тарифов, улучшатся условия для экспорта и инвестиций в реиндустриализацию. Но главной проблемой становится долгосрочная неопределенность, а также выстраивание понятных и стабильных правил торговли.

