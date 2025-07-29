https://ria.ru/20250729/port-2032073796.html
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты - РИА Новости, 29.07.2025
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты
Казахстан достиг договоренности с Еврокомиссией о послаблениях в рамках 18-го санкционного пакета, позволяющих транзит казахстанского угля через российские... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:34:00+03:00
2025-07-29T09:34:00+03:00
2025-07-29T09:36:00+03:00
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АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Казахстан достиг договоренности с Еврокомиссией о послаблениях в рамках 18-го санкционного пакета, позволяющих транзит казахстанского угля через российские порты, находящиеся под санкциями, сообщает во вторник пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. "По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В министерстве подчеркнули, что исключение действует только при соблюдении ряда условий. В частности, уголь должен быть казахстанского происхождения, право собственности на груз - принадлежать нерезидентам стран, подпадающих под санкционные ограничения. Кроме того, российские порты могут использоваться исключительно как транзитная территория - для погрузки или отправки, но не для закупки или переработки товара на месте. Также в ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года, в рамках 16-го пакета санкций ЕС был введен запрет на проведение любых сделок с рядом российских портов. В министерстве пояснили, что это создало риски для устойчивости экспорта казахстанского угля в европейские страны. Так, под угрозой оказался транзит через порт Усть-Луга, который исторически является ключевым логистическим узлом для поставок угля из Казахстана в Европу. По данным минторговли, с 2022 по 2024 год доля ЕС в экспорте казахстанского угля стабильно превышала 45%, достигнув пика в 2023 году - 6,1 миллиона тонн (54,3%). В 2024 году объемы снизились до 5,2 миллиона тонн (51,8%). За январь–май 2025 года в Европу поставлено 1,6 миллиона тонн угля на сумму 82,9 миллиона долларов - это 38,5% от общего объема экспорта. "Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов", - считают в ведомстве.
https://ria.ru/20250727/sanktsii-2031654345.html
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санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, европа, усть-луга, казахстан, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа, Усть-Луга, Казахстан, В мире
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные российские порты
АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Казахстан достиг договоренности с Еврокомиссией о послаблениях в рамках 18-го санкционного пакета, позволяющих транзит казахстанского угля через российские порты, находящиеся под санкциями, сообщает во вторник пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.
"По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
В министерстве подчеркнули, что исключение действует только при соблюдении ряда условий. В частности, уголь должен быть казахстанского происхождения, право собственности на груз - принадлежать нерезидентам стран, подпадающих под санкционные ограничения. Кроме того, российские порты могут использоваться исключительно как транзитная территория - для погрузки или отправки, но не для закупки или переработки товара на месте.
Также в ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года, в рамках 16-го пакета санкций ЕС
был введен запрет на проведение любых сделок с рядом российских портов. В министерстве пояснили, что это создало риски для устойчивости экспорта казахстанского угля в европейские страны. Так, под угрозой оказался транзит через порт Усть-Луга
, который исторически является ключевым логистическим узлом для поставок угля из Казахстана
в Европу
.
По данным минторговли, с 2022 по 2024 год доля ЕС в экспорте казахстанского угля стабильно превышала 45%, достигнув пика в 2023 году - 6,1 миллиона тонн (54,3%). В 2024 году объемы снизились до 5,2 миллиона тонн (51,8%). За январь–май 2025 года в Европу поставлено 1,6 миллиона тонн угля на сумму 82,9 миллиона долларов - это 38,5% от общего объема экспорта.
"Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов", - считают в ведомстве.