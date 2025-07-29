Рейтинг@Mail.ru
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 29.07.2025 (обновлено: 09:36 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/port-2032073796.html
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты - РИА Новости, 29.07.2025
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты
Казахстан достиг договоренности с Еврокомиссией о послаблениях в рамках 18-го санкционного пакета, позволяющих транзит казахстанского угля через российские... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:34:00+03:00
2025-07-29T09:36:00+03:00
санкции в отношении россии
евросоюз
еврокомиссия
европа
усть-луга
казахстан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg
АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Казахстан достиг договоренности с Еврокомиссией о послаблениях в рамках 18-го санкционного пакета, позволяющих транзит казахстанского угля через российские порты, находящиеся под санкциями, сообщает во вторник пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. "По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В министерстве подчеркнули, что исключение действует только при соблюдении ряда условий. В частности, уголь должен быть казахстанского происхождения, право собственности на груз - принадлежать нерезидентам стран, подпадающих под санкционные ограничения. Кроме того, российские порты могут использоваться исключительно как транзитная территория - для погрузки или отправки, но не для закупки или переработки товара на месте. Также в ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года, в рамках 16-го пакета санкций ЕС был введен запрет на проведение любых сделок с рядом российских портов. В министерстве пояснили, что это создало риски для устойчивости экспорта казахстанского угля в европейские страны. Так, под угрозой оказался транзит через порт Усть-Луга, который исторически является ключевым логистическим узлом для поставок угля из Казахстана в Европу. По данным минторговли, с 2022 по 2024 год доля ЕС в экспорте казахстанского угля стабильно превышала 45%, достигнув пика в 2023 году - 6,1 миллиона тонн (54,3%). В 2024 году объемы снизились до 5,2 миллиона тонн (51,8%). За январь–май 2025 года в Европу поставлено 1,6 миллиона тонн угля на сумму 82,9 миллиона долларов - это 38,5% от общего объема экспорта. "Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов", - считают в ведомстве.
https://ria.ru/20250727/sanktsii-2031654345.html
https://ria.ru/20250723/evropa-2030720913.html
европа
усть-луга
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_71d85cbc8310e5c7b95b33238c5a41eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, европа, усть-луга, казахстан, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа, Усть-Луга, Казахстан, В мире
Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные порты

Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через подсанкционные российские порты

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Казахстан достиг договоренности с Еврокомиссией о послаблениях в рамках 18-го санкционного пакета, позволяющих транзит казахстанского угля через российские порты, находящиеся под санкциями, сообщает во вторник пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.
"По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
А что случилось? Запад вдруг предложил полностью снять санкции и помириться
27 июля, 08:00
В министерстве подчеркнули, что исключение действует только при соблюдении ряда условий. В частности, уголь должен быть казахстанского происхождения, право собственности на груз - принадлежать нерезидентам стран, подпадающих под санкционные ограничения. Кроме того, российские порты могут использоваться исключительно как транзитная территория - для погрузки или отправки, но не для закупки или переработки товара на месте.
Также в ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года, в рамках 16-го пакета санкций ЕС был введен запрет на проведение любых сделок с рядом российских портов. В министерстве пояснили, что это создало риски для устойчивости экспорта казахстанского угля в европейские страны. Так, под угрозой оказался транзит через порт Усть-Луга, который исторически является ключевым логистическим узлом для поставок угля из Казахстана в Европу.
По данным минторговли, с 2022 по 2024 год доля ЕС в экспорте казахстанского угля стабильно превышала 45%, достигнув пика в 2023 году - 6,1 миллиона тонн (54,3%). В 2024 году объемы снизились до 5,2 миллиона тонн (51,8%). За январь–май 2025 года в Европу поставлено 1,6 миллиона тонн угля на сумму 82,9 миллиона долларов - это 38,5% от общего объема экспорта.
"Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов", - считают в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Голод — это реально: Европа все же придумала санкции, которые не обойти
23 июля, 08:00
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзЕврокомиссияЕвропаУсть-ЛугаКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала