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В Петербурге открыли площадь Хошимина - РИА Новости, 29.07.2025
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13:01 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/ploschad-2032111229.html
В Петербурге открыли площадь Хошимина
В Петербурге открыли площадь Хошимина - РИА Новости, 29.07.2025
В Петербурге открыли площадь Хошимина
Площадь Хошимина, где ранее был установлен памятник вьетнамскому лидеру, открыли в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:01:00+03:00
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санкт-петербург
хо ши мин
вьетнам
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Площадь Хошимина, где ранее был установлен памятник вьетнамскому лидеру, открыли в Санкт-Петербурге. В церемонии открытия площади участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов и супруга генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли, а также посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой с супругой Ле Линь Лан. "Площадь Хошимина – символ преемственности поколений, нашей готовности развивать сотрудничество с Вьетнамом на уровне городов-побратимов и братских вьетнамского и российского народов. Пусть этот день станет еще одним импульсом для нашего взаимодействия. Уверен, впереди у нас новые совместные проекты, которые принесут пользу нашим странам и городам", - сказал Беглов. Посол Вьетнама Данг Минь Кхой отметил, что сегодня в Петербурге есть целый комплекс, включающий памятник, улицу и площадь, названные в честь президента Хо Ши Мина. "Это стало возможным благодаря вниманию и поддержке лично губернатора, а также жителей всего Петербурга и Выборгского района. Это выражает нашу общую готовность работать вместе над развитием всеобъемлющего стратегического партнёрства и сотрудничества в направлении укрепления доверия, эффективного взаимодействия и тесных контактов", – подчеркнул он. Беглов отметил, что Россия была первой страной, с которой Вьетнам установил отношения стратегического партнерства, а Петербург лидирует среди регионов России по числу совместных мероприятий. Хо Ши Мин дважды посещал Петербург – в 1923 и 1957 году. В первый раз он ехал учиться в Советский Союз, а в 1957 году посетил Ленинград уже как президент Вьетнама. Над монументом на площади Хошимина работал интернациональный творческий коллектив – скульптор Нгуен Ван Во и архитекторы Анатолий и Лада Черновых.
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Церемония открытия площади Хошимина в Петербурге
Площадь Хошимина появилась в Петербурге, в церемонии открытия участвовали губернатор Беглов, супруга генсека ЦК Компартии Вьетнама Нго Фыонг Ли, а также посол Вьетнама Данг Минь Кхой 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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санкт-петербург, хо ши мин, вьетнам, александр беглов, хошимин, в мире
Санкт-Петербург, Хо Ши Мин, Вьетнам, Александр Беглов, Хошимин, В мире
В Петербурге открыли площадь Хошимина

В Петербурге открыли площадь в честь вьетнамского лидера Хошимина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Площадь Хошимина, где ранее был установлен памятник вьетнамскому лидеру, открыли в Санкт-Петербурге.
В церемонии открытия площади участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов и супруга генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нго Фыонг Ли, а также посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой с супругой Ле Линь Лан.
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"Площадь Хошимина – символ преемственности поколений, нашей готовности развивать сотрудничество с Вьетнамом на уровне городов-побратимов и братских вьетнамского и российского народов. Пусть этот день станет еще одним импульсом для нашего взаимодействия. Уверен, впереди у нас новые совместные проекты, которые принесут пользу нашим странам и городам", - сказал Беглов.
Посол Вьетнама Данг Минь Кхой отметил, что сегодня в Петербурге есть целый комплекс, включающий памятник, улицу и площадь, названные в честь президента Хо Ши Мина. "Это стало возможным благодаря вниманию и поддержке лично губернатора, а также жителей всего Петербурга и Выборгского района. Это выражает нашу общую готовность работать вместе над развитием всеобъемлющего стратегического партнёрства и сотрудничества в направлении укрепления доверия, эффективного взаимодействия и тесных контактов", – подчеркнул он.
Беглов отметил, что Россия была первой страной, с которой Вьетнам установил отношения стратегического партнерства, а Петербург лидирует среди регионов России по числу совместных мероприятий.
Хо Ши Мин дважды посещал Петербург – в 1923 и 1957 году. В первый раз он ехал учиться в Советский Союз, а в 1957 году посетил Ленинград уже как президент Вьетнама. Над монументом на площади Хошимина работал интернациональный творческий коллектив – скульптор Нгуен Ван Во и архитекторы Анатолий и Лада Черновых.
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