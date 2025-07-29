https://ria.ru/20250729/peterburg-2032231261.html

В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта

В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта - РИА Новости, 29.07.2025

В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта

Третья линия петербургского метрополитена будет работать в усиленном режиме на период ремонта Невского проспекта, который будет сопровождаться поэтапным... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:59:00+03:00

2025-07-29T20:59:00+03:00

2025-07-29T20:59:00+03:00

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Третья линия петербургского метрополитена будет работать в усиленном режиме на период ремонта Невского проспекта, который будет сопровождаться поэтапным перекрытием движения транспорта на отдельных участках, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. "На каждый из этапов перекрытия движения по Невскому проспекту будет отдельная схема организации дорожного движения. В первую очередь, сложности коснутся троллейбусов, потому что они привязаны к контактной сети... (С учетом ремонта Невского проспекта – ред.) мы приоритет должны отдать метрополитену, поэтому нами принято решение с 11 числа (11 августа – ред.) перевести третью линию метрополитена, так называемую зеленую ветку... в зимний график работы, то сеть в усиленный режим работы на этом направлении", – сказал Поляков на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга. По его словам, на третей линии подземки будет увеличено количество поездов, что позволит жителям и гостям города с удобством добираться до нужных им мест на Невском проспекте. С учетом временной приостановки движения большинства троллейбусов по главной магистрали в историческом центре города, будет увеличено количество автобусов, для которых организуют объездные маршруты, уточнил Поляков. Согласно материалам в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, ремонт покрытия проезжей части Невского проспекта будет сопровождаться кратковременным перекрытием движения по отдельным участкам. Так, 13-14 августа Невский будет перекрыт от набережной реки Мойки до Садовой улицы, 15-16 августа – от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, 17 августа – от Адмиралтейского проспекта до набережной реки Фонтанки, включая перекресток с Садовой улицей. В период 18-20 августа перекрытия затронут участок от Адмиралтейского проспекта до Литейного проспекта, включая перекрестки с Садовой улицей и набережной реки Фонтанки, с 21 по 22 августа – участок от Садовой улицы до улицы Восстания, исключая перекресток с Литейным проспектом. Двадцать третьего августа будет перекрыт участок от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом, а 24-27 августа – участок от Литейного проспекта до площади Восстания. "С 13 до 27 августа Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, исключая площадь Восстания, которая была капитально отремонтирована в 2022 году, будет полностью сделан и приведен в нормативное состояние. Староневский (участок Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского – ред.) у нас пойдет в ремонтные работы в следующем (2026 - ред.) году", – заключил Линченко на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.

https://realty.ria.ru/20250728/peterburg-2031864800.html

https://ria.ru/20250729/peterburg-2032191800.html

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общество, санкт-петербург