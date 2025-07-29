Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/peterburg-2032231261.html
В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта
В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта - РИА Новости, 29.07.2025
В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта
Третья линия петербургского метрополитена будет работать в усиленном режиме на период ремонта Невского проспекта, который будет сопровождаться поэтапным... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:59:00+03:00
2025-07-29T20:59:00+03:00
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_290c525717793c7a4a839604b3568176.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Третья линия петербургского метрополитена будет работать в усиленном режиме на период ремонта Невского проспекта, который будет сопровождаться поэтапным перекрытием движения транспорта на отдельных участках, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. "На каждый из этапов перекрытия движения по Невскому проспекту будет отдельная схема организации дорожного движения. В первую очередь, сложности коснутся троллейбусов, потому что они привязаны к контактной сети... (С учетом ремонта Невского проспекта – ред.) мы приоритет должны отдать метрополитену, поэтому нами принято решение с 11 числа (11 августа – ред.) перевести третью линию метрополитена, так называемую зеленую ветку... в зимний график работы, то сеть в усиленный режим работы на этом направлении", – сказал Поляков на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга. По его словам, на третей линии подземки будет увеличено количество поездов, что позволит жителям и гостям города с удобством добираться до нужных им мест на Невском проспекте. С учетом временной приостановки движения большинства троллейбусов по главной магистрали в историческом центре города, будет увеличено количество автобусов, для которых организуют объездные маршруты, уточнил Поляков. Согласно материалам в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, ремонт покрытия проезжей части Невского проспекта будет сопровождаться кратковременным перекрытием движения по отдельным участкам. Так, 13-14 августа Невский будет перекрыт от набережной реки Мойки до Садовой улицы, 15-16 августа – от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, 17 августа – от Адмиралтейского проспекта до набережной реки Фонтанки, включая перекресток с Садовой улицей. В период 18-20 августа перекрытия затронут участок от Адмиралтейского проспекта до Литейного проспекта, включая перекрестки с Садовой улицей и набережной реки Фонтанки, с 21 по 22 августа – участок от Садовой улицы до улицы Восстания, исключая перекресток с Литейным проспектом. Двадцать третьего августа будет перекрыт участок от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом, а 24-27 августа – участок от Литейного проспекта до площади Восстания. "С 13 до 27 августа Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, исключая площадь Восстания, которая была капитально отремонтирована в 2022 году, будет полностью сделан и приведен в нормативное состояние. Староневский (участок Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского – ред.) у нас пойдет в ремонтные работы в следующем (2026 - ред.) году", – заключил Линченко на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.
https://realty.ria.ru/20250728/peterburg-2031864800.html
https://ria.ru/20250729/peterburg-2032191800.html
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_be9c94030e1623d90dae74f2d4b20401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта

Третью линию петербургского метро усилят на время ремонта Невского проспекта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Третья линия петербургского метрополитена будет работать в усиленном режиме на период ремонта Невского проспекта, который будет сопровождаться поэтапным перекрытием движения транспорта на отдельных участках, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
"На каждый из этапов перекрытия движения по Невскому проспекту будет отдельная схема организации дорожного движения. В первую очередь, сложности коснутся троллейбусов, потому что они привязаны к контактной сети... (С учетом ремонта Невского проспекта – ред.) мы приоритет должны отдать метрополитену, поэтому нами принято решение с 11 числа (11 августа – ред.) перевести третью линию метрополитена, так называемую зеленую ветку... в зимний график работы, то сеть в усиленный режим работы на этом направлении", – сказал Поляков на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.
Дом Радио в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Петербурге начали реставрировать главный зал Дома радио
28 июля, 11:28
По его словам, на третей линии подземки будет увеличено количество поездов, что позволит жителям и гостям города с удобством добираться до нужных им мест на Невском проспекте.
С учетом временной приостановки движения большинства троллейбусов по главной магистрали в историческом центре города, будет увеличено количество автобусов, для которых организуют объездные маршруты, уточнил Поляков.
Согласно материалам в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, ремонт покрытия проезжей части Невского проспекта будет сопровождаться кратковременным перекрытием движения по отдельным участкам.
Так, 13-14 августа Невский будет перекрыт от набережной реки Мойки до Садовой улицы, 15-16 августа – от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, 17 августа – от Адмиралтейского проспекта до набережной реки Фонтанки, включая перекресток с Садовой улицей.
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Петербурге возрастет стоимость проезда в общественном транспорте
Вчера, 17:59
В период 18-20 августа перекрытия затронут участок от Адмиралтейского проспекта до Литейного проспекта, включая перекрестки с Садовой улицей и набережной реки Фонтанки, с 21 по 22 августа – участок от Садовой улицы до улицы Восстания, исключая перекресток с Литейным проспектом.
Двадцать третьего августа будет перекрыт участок от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом, а 24-27 августа – участок от Литейного проспекта до площади Восстания.
"С 13 до 27 августа Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, исключая площадь Восстания, которая была капитально отремонтирована в 2022 году, будет полностью сделан и приведен в нормативное состояние. Староневский (участок Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского – ред.) у нас пойдет в ремонтные работы в следующем (2026 - ред.) году", – заключил Линченко на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
28 июля, 20:53
 
ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала