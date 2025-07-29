https://ria.ru/20250729/peterburg-2032191800.html

В Петербурге возрастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Петербурге возрастет стоимость проезда в общественном транспорте - РИА Новости, 29.07.2025

В Петербурге возрастет стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге с 8 августа возрастет, в среднем, на 6,5%, сообщили РИА Новости в городском комитете по... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:59:00+03:00

2025-07-29T17:59:00+03:00

2025-07-29T17:59:00+03:00

общество

санкт-петербург

транспорт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге с 8 августа возрастет, в среднем, на 6,5%, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту. "С 8 августа в Санкт-Петербурге будут обновлены тарифы и стоимость проездных документов многоразового пользования на проезд (перевозки) пассажиров и багажа транспортом общего пользования. Действующие тарифы на проезд и стоимость проездных билетов в среднем увеличатся на 6,5%", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Как отметили в комитете по транспорту, также устанавливается единый тариф (60 рублей) при оплате проезда в метрополитене, а также наземном транспорте при помощи единого билета "Подорожник", или электронной карты "Единая карта петербуржца" (ЕКП). "При этом ценовая политика в отношении общественного транспорта остается социально-ориентированной и предполагает использование жителями Санкт-Петербурга проездных документов многоразового пользования. Так, без изменения остается стоимость месячного единого именного льготного билета на все виды транспорта (797 рублей)", – добавили в ведомстве. Также сохраняется система скидок при оплате второй и последующих поездок на наземном транспорте, если они совершены в течение часа. Согласно информации комитета по транспорту, тарифы на проезд в Санкт-Петербурге за 2,5 года повышались один раз – с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20250728/peterburg-2032039286.html

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общество, санкт-петербург, транспорт