https://ria.ru/20250729/peterburg-2032162826.html
В Петербурге задержали мужчину, бросившего дымовую шашку в банк
В Петербурге задержали мужчину, бросившего дымовую шашку в банк - РИА Новости, 29.07.2025
В Петербурге задержали мужчину, бросившего дымовую шашку в банк
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который закинул дымовую шашку в офис банка в Пушкинском районе, в результате никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:42:00+03:00
2025-07-29T16:42:00+03:00
2025-07-29T16:42:00+03:00
происшествия
пушкинский район (московская область)
санкт-петербург
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который закинул дымовую шашку в офис банка в Пушкинском районе, в результате никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что в помещение финансового учреждения на Октябрьском бульваре, 16 неизвестный закинул дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. "Прибывшими незамедлительно полицейскими на месте происшествия по горячим следам был задержан 27-летний мужчина. Предварительно установлено, что он действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД. Как уточнила в своем Telegram-канале пресс-служба главка Росгвардии по Северо-Западному округу, мужчина пришел в отделение банка с несколькими "коктейлями Молотова", но они не сработали. "Мужчина зашел в банк и сразу же попытался поджечь одну из бутылок с зажигательной смесью. Фитиль задымился, но так и не загорелся, после чего помещение затянуло дымом. Охранники банка сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации и воспользовались огнетушителем", – рассказали в ведомстве. По данным системы 2ГИС, на Октябрьском бульваре, 16 находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург".
https://ria.ru/20250627/pensionerka--2025727374.html
https://ria.ru/20250516/bank-2017505658.html
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происшествия, пушкинский район (московская область), санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пушкинский район (Московская область), Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину, бросившего дымовую шашку в банк
МВД: петербуржец закинул дымовую шашку в офис банка, пострадавших нет