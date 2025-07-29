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В Пекине более 80 тысяч человек переселили из-за проливных дождей - РИА Новости, 29.07.2025
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04:23 29.07.2025 (обновлено: 10:08 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/pekin-2032055774.html
В Пекине более 80 тысяч человек переселили из-за проливных дождей
В Пекине более 80 тысяч человек переселили из-за проливных дождей - РИА Новости, 29.07.2025
В Пекине более 80 тысяч человек переселили из-за проливных дождей
Более 80 тысяч жителей Пекина были переселены в безопасные места на фоне проливных дождей, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:23:00+03:00
2025-07-29T10:08:00+03:00
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Более 80 тысяч жителей Пекина были переселены в безопасные места на фоне проливных дождей, передает Центральное телевидение Китая. "На данный момент в Пекине переселено в общей сложности 80 332 человека", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что тремя районами с наибольшим числом переселенных являются Миюнь и Хуайжоу, расположенные на северных окраинах города, а также район Фаншань, находящийся на юго-западе столицы. Ранее телеканал сообщал, что из-за продолжительных ливней в Пекине погибли 30 человек, в том числе 28 человек в районе в Миюнь и два человека в районе Яньцин. Государственный комитет по развитию и реформам КНР выделил 200 миллионов юаней (около 27,8 миллиона долларов) на поддержку восстановления Пекина после наводнений, вызванных ливнями. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии. Власти Китая ранее запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине. Согласно заявлению городских властей, до 10.00 (05.00 мск) вторника сильные дожди пройдут в большинстве столичных районов. Агентство Синьхуа ранее передавало, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет. Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости. В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
https://ria.ru/20250514/bespilotnikj-2016917903.html
https://ria.ru/20250728/pekin-2031827529.html
https://ria.ru/20250729/livni-2032052076.html
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в мире, пекин, китай, си цзиньпин
В мире, Пекин, Китай, Си Цзиньпин
В Пекине более 80 тысяч человек переселили из-за проливных дождей

ЦТК: более 80 тысяч жителей Пекина переселили в безопасные места из-за ливней

© Getty Images / VCG/Wang ZichengЭвакуация людей во время наводнения в Пекине. 28 июля 2025
Эвакуация людей во время наводнения в Пекине. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / VCG/Wang Zicheng
Эвакуация людей во время наводнения в Пекине. 28 июля 2025
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ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Более 80 тысяч жителей Пекина были переселены в безопасные места на фоне проливных дождей, передает Центральное телевидение Китая.
"На данный момент в Пекине переселено в общей сложности 80 332 человека", - говорится в сообщении.
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Телеканал отмечает, что тремя районами с наибольшим числом переселенных являются Миюнь и Хуайжоу, расположенные на северных окраинах города, а также район Фаншань, находящийся на юго-западе столицы.
Ранее телеканал сообщал, что из-за продолжительных ливней в Пекине погибли 30 человек, в том числе 28 человек в районе в Миюнь и два человека в районе Яньцин.
Государственный комитет по развитию и реформам КНР выделил 200 миллионов юаней (около 27,8 миллиона долларов) на поддержку восстановления Пекина после наводнений, вызванных ливнями.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.
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Власти Китая ранее запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине. Согласно заявлению городских властей, до 10.00 (05.00 мск) вторника сильные дожди пройдут в большинстве столичных районов.
Агентство Синьхуа ранее передавало, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет.
Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости.
В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
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