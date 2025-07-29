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Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 29.07.2025
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13:32 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/pasechnik-2032116081.html
Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, заявил Пасечник
Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 29.07.2025
Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, заявил Пасечник
Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник по итогам встречи с делегацией и КНР. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:32:00+03:00
2025-07-29T13:32:00+03:00
леонид пасечник
владимир путин
луганская народная республика
китай
в мире
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник по итогам встречи с делегацией и КНР. "Китай планирует инвестировать в экономику Луганской Народной Республики. Наш регион с рабочим визитом посетила делегация из Китайской Народной Республики во главе с Ли Чжиюань, владельцем крупного бизнеса в КНР. В ходе рабочей встречи с деловыми партнерами из Китая обозначили приоритетные направления сотрудничества. Сейчас прорабатываются проекты по развитию нескольких сфер экономики. Они будут направлены на создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов в бюджет и модернизацию отечественного бизнеса. Как следствие, это улучшит качество жизни наших жителей", - написал Пасечник. Глава Республики уточнил, что по его поручению первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин подписал меморандум с представителями китайской делегации. "Соглашение выводит нашу республику на международный уровень и будет способствовать оперативному взаимодействию при реализации инвестпроектов. Господин Ли отметил, что Луганщина обладает мощным инвестиционным потенциалом и бизнес КНР готов инвестировать в наш регион. Для нас это очень важные слова. Сейчас отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться", - подчеркнул Пасечник. Он уточнил, что визит партнеров из КНР в ЛНР в очередной раз подтверждает, что внешнеполитический курс, выбранный президентом Владимиром Путиным, единственно верный и дает свои положительные результаты. "Благодарен китайским партнерам за приезд в наш регион и поддержку экономики Луганщины. Уверен, что это важный шаг к нашему будущему взаимовыгодному сотрудничеству", - подчеркнул Пасечник.
https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html
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леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, китай, в мире
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Китай, В мире
Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, заявил Пасечник

Пасечник: Китай планирует инвестировать в сферы экономики ЛНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник по итогам встречи с делегацией и КНР.
"Китай планирует инвестировать в экономику Луганской Народной Республики. Наш регион с рабочим визитом посетила делегация из Китайской Народной Республики во главе с Ли Чжиюань, владельцем крупного бизнеса в КНР. В ходе рабочей встречи с деловыми партнерами из Китая обозначили приоритетные направления сотрудничества. Сейчас прорабатываются проекты по развитию нескольких сфер экономики. Они будут направлены на создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов в бюджет и модернизацию отечественного бизнеса. Как следствие, это улучшит качество жизни наших жителей", - написал Пасечник.
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Глава Республики уточнил, что по его поручению первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин подписал меморандум с представителями китайской делегации.
"Соглашение выводит нашу республику на международный уровень и будет способствовать оперативному взаимодействию при реализации инвестпроектов. Господин Ли отметил, что Луганщина обладает мощным инвестиционным потенциалом и бизнес КНР готов инвестировать в наш регион. Для нас это очень важные слова. Сейчас отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться", - подчеркнул Пасечник.
Он уточнил, что визит партнеров из КНР в ЛНР в очередной раз подтверждает, что внешнеполитический курс, выбранный президентом Владимиром Путиным, единственно верный и дает свои положительные результаты.
"Благодарен китайским партнерам за приезд в наш регион и поддержку экономики Луганщины. Уверен, что это важный шаг к нашему будущему взаимовыгодному сотрудничеству", - подчеркнул Пасечник.
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Леонид ПасечникВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКитайВ мире
 
 
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