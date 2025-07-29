https://ria.ru/20250729/opasnost-2032055346.html
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 29.07.2025
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T04:11:00+03:00
2025-07-29T04:11:00+03:00
2025-07-29T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщает губернатор Александр Дрозденко. "Отбой воздушной опасности в Ленинградской области", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250729/bpla-2032053624.html
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безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Дрозденко: в Ленинградской области отменили воздушную опасность