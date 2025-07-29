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МВФ назвал условие для дальнейшей работы на Украине, пишет Forbes - РИА Новости, 29.07.2025
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16:23 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/mvf-2032158774.html
МВФ назвал условие для дальнейшей работы на Украине, пишет Forbes
МВФ назвал условие для дальнейшей работы на Украине, пишет Forbes - РИА Новости, 29.07.2025
МВФ назвал условие для дальнейшей работы на Украине, пишет Forbes
Международный валютный фонд (МВФ), возможно, сделает независимость антикоррупционных органов на Украине обязательным условием для дальнейшей работы в стране,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:23:00+03:00
2025-07-29T16:23:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
руслан стефанчук
мвф
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ), возможно, сделает независимость антикоррупционных органов на Украине обязательным условием для дальнейшей работы в стране, сообщила украинская версия журнала Forbes. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Ранее во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны, сообщило, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов. "Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти готовятся к переговорам о запуске новой четырехлетней программы, о которой могут объявить этой осенью. В документе может появиться постоянный маяк: независимость антикоррупционных органов", - говорится в материале на сайте украинской версии издания Forbes. Как сообщают журналисты, официально о новой программе могут заявить в октябре-ноябре текущего года после встречи представителей МВФ с украинскими чиновниками и обсуждения бюджета на 2026 год. Программа призвана обеспечить реформу исполнительной власти и добиться большей макроэкономической стабильности в стране. Однако, как заявил журналу депутат финансово-экономического блока Верховной рады, попросивший не указывать его имя, в документе может быть указано новое обязательное условие продолжения финансирования Украины со стороны МВФ: "маяк" в виде сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В июле Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.
https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032156720.html
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в мире, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, мвф, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, МВФ, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
МВФ назвал условие для дальнейшей работы на Украине, пишет Forbes

Forbes: МВФ призывает Украину к независимости НАБУ и САП для продолжения работы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ), возможно, сделает независимость антикоррупционных органов на Украине обязательным условием для дальнейшей работы в стране, сообщила украинская версия журнала Forbes.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Эксперт рассказал, кто принимает решения в борьбе вокруг НАБУ и САП
Вчера, 16:12
Ранее во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны, сообщило, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов.
"Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти готовятся к переговорам о запуске новой четырехлетней программы, о которой могут объявить этой осенью. В документе может появиться постоянный маяк: независимость антикоррупционных органов", - говорится в материале на сайте украинской версии издания Forbes.
Как сообщают журналисты, официально о новой программе могут заявить в октябре-ноябре текущего года после встречи представителей МВФ с украинскими чиновниками и обсуждения бюджета на 2026 год. Программа призвана обеспечить реформу исполнительной власти и добиться большей макроэкономической стабильности в стране. Однако, как заявил журналу депутат финансово-экономического блока Верховной рады, попросивший не указывать его имя, в документе может быть указано новое обязательное условие продолжения финансирования Украины со стороны МВФ: "маяк" в виде сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В июле Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Зеленский пытается отыграть ситуацию с НАБУ, заявили в Раде
28 июля, 18:11
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукМВФВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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