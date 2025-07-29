https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032087746.html

Экс-премьер Молдавии: конституционный суд стал орудием для властей

Экс-премьер Молдавии: конституционный суд стал орудием для властей - РИА Новости, 29.07.2025

Экс-премьер Молдавии: конституционный суд стал орудием для властей

Конституционный суд Молдавии стал лишь орудием манипуляций для властей республики, которые назначают в него тех, кто принимает нужные решения, заявил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:54:00+03:00

2025-07-29T10:54:00+03:00

2025-07-29T10:54:00+03:00

молдавия

кишинев

гагаузия

василий тарлев

сергей литвиненко

евгения гуцул

венецианская комиссия

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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии стал лишь орудием манипуляций для властей республики, которые назначают в него тех, кто принимает нужные решения, заявил экс-премьер республики, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Правительство Молдавии 24 июня отменило свое решение о том, что члены конституционного суда должны назначаться на базе конкурса. Кабмин в тот же день одобрил назначение нынешнего председателя конституционного суда Домники Маноле, а также бывшего министра юстиции от партии "Действие и солидарность" Сергея Литвиненко. Высший совет магистратуры утвердил кандидатуру судьи Иона Маланчука, супруга которого назначена председателем совета госпредприятия Energocom. Парламент Молдавии 26 июня голосами депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) переизбрал на второй срок в качестве судей КС Любу Шову и Николая Рошку. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключении этого вопроса из повестки. Оппозиция была возмущена тем фактом, что процесс назначения новых судей проводится в спешке, без консультаций с парламентскими фракциями, без проверки судей на неподкупность и с полным игнорированием рекомендаций Венецианской комиссии. "К большому сожалению, и Конституционный суд стал лишь орудием манипуляций для нынешней власти, которая назначает туда своих людей, чтобы они принимали нужные правящей партии решения. В правовом демократическом государстве такое отношение к Конституции не только не допустимо, но и преступно. Что можно говорить о судах первой, второй инстанции, Апелляционных палатах, если Конституционный суд действует вопреки здравому смыслу и закону", - написал в своем Telegram-канале Тарлев. Политик также отметил, что в последние годы с прискорбием наблюдает, как власть, пренебрегая всеми нормами и принципами, а также игнорируя рекомендации авторитетных международных структур, перекраивает Конституцию страны так, как ей хочется. "За последние годы в документ было внесено столько поправок, сколько не было за все годы существования современного Молдавского государства", - подчеркнул он. Во вторник, 29 июля, в республике отмечают День конституции. В этот день 31 год назад был принят основной закон молдавского государства. Конституция закрепила статус Молдавии как нейтрального, суверенного и многонационального государства. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032075154.html

https://ria.ru/20250728/moldaviya-2031869847.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801027.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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