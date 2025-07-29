ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новоукраинку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новоукраинку в ДНР
При этом военнослужащие нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского.
Противник потерял в зоне ответственности группировки:
- до 425 человек личного состава;
- три боевые бронемашины;
- четыре автомобиля;
- пять орудий полевой артиллерии.
В свою очередь, бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Темировку в Запорожской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Темировку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Темировку в Запорожской области
Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех вражеских бригад в районах Чаривного в Запорожской области, Новопетровского, Январского и Малиевки в Днепропетровской области, а также Александрограда и Новохатского в Донецкой Народной Республике.
ВСУ потеряли на этом направлении:
- более 200 военнослужащих;
- боевую бронемашину;
- 14 автомобилей.
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22 июня 2022, 17:18