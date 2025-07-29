Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 29.07.2025 (обновлено: 15:55 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025
ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль села Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:59:00+03:00
2025-07-29T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_57b22cfae9543a2a9561413b04533adf.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.При этом военнослужащие нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского.Противник потерял в зоне ответственности группировки:В свою очередь, бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Темировку в Запорожской области.Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех вражеских бригад в районах Чаривного в Запорожской области, Новопетровского, Январского и Малиевки в Днепропетровской области, а также Александрограда и Новохатского в Донецкой Народной Республике.ВСУ потеряли на этом направлении:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5a97f2618ca3e3a4d744cb1cf1e891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новоукраинку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новоукраинку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новоукраинку в ДНР
При этом военнослужащие нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского.
Противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • до 425 человек личного состава;
  • три боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля;
  • пять орудий полевой артиллерии.
В свою очередь, бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Темировку в Запорожской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Темировку в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Темировку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Темировку в Запорожской области
Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех вражеских бригад в районах Чаривного в Запорожской области, Новопетровского, Январского и Малиевки в Днепропетровской области, а также Александрограда и Новохатского в Донецкой Народной Республике.
ВСУ потеряли на этом направлении:
  • более 200 военнослужащих;
  • боевую бронемашину;
  • 14 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала