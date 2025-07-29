https://ria.ru/20250729/minoborony-2032110961.html

ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области - РИА Новости, 29.07.2025

ВС России освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль села Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:59:00+03:00

2025-07-29T12:59:00+03:00

2025-07-29T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.При этом военнослужащие нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского.Противник потерял в зоне ответственности группировки:В свою очередь, бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Темировку в Запорожской области.Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех вражеских бригад в районах Чаривного в Запорожской области, Новопетровского, Январского и Малиевки в Днепропетровской области, а также Александрограда и Новохатского в Донецкой Народной Республике.ВСУ потеряли на этом направлении:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)