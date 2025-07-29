https://ria.ru/20250729/migren-2032162176.html

В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени

В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени - РИА Новости, 29.07.2025

В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени

В России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени - 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек, заявила... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:37:00+03:00

2025-07-29T16:37:00+03:00

2025-07-29T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени - 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек, заявила президент Российского общества по изучению головной боли, профессор Сеченовского университета Гюзаль Табеева. "В Российской Федерации один из самых высоких показателей распространенности мигрени, то есть количество в процентах пациентов. Эта цифра составляет 20,8%, согласно самому последнему большому эпидемиологическому исследованию. То есть если мы будем пересчитывать на население Российской Федерации, то эта цифра приближается к 30 миллионам человек", - сказала она в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что мигрень появляется рано, поэтому очень большое количество детей имеют разные ее проявления. Есть существенные различия в объемах заболевания ею между мужчинами и женщинами. "То есть в наиболее репродуктивном возрасте женщины страдают в три раза чаще мигренями. И вообще вот эта дезадаптация вследствие этого заболевания, она максимально выражена как раз в самые трудоспособные годы", - пояснила специалист. Как следует из презентации, подготовленной Табеевой, от мигреней страдают 7,5% мужчин и 25% женщин. Начальник управления организации медицинской помощи по ОМС ФФОМС Галина Костина уточнила, что мигрень имеет большое распространение. Она является частой причиной отключения от работы, также с мигрень при обострении мешает выполнять домашние дела. "На сегодняшний день, уже в 2025 году, по обращению с проблемами мигрени, было оказано за первое полугодие уже более 7000 случаев нашим пациентам, в том числе и в федеральных клиниках. В федеральных клиниках более 1000 случаев было обращений и оказана помощь нашим гражданам", - сказала Костина в ходе круглого стола.

https://ria.ru/20250729/registr--2032161955.html

https://ria.ru/20241224/migren-1810191620.html

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общество, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф