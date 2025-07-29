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Экс-специалисту военного представительства избрали меру пресечения

Экс-специалисту военного представительства избрали меру пресечения - РИА Новости, 29.07.2025

Экс-специалисту военного представительства избрали меру пресечения

Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков, обвиняемый в получении взяток на 7,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:32:00+03:00

2025-07-29T11:32:00+03:00

2025-07-29T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-специалист военного представительства Андрей Меньшиков, обвиняемый в получении взяток на 7,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, находится под подпиской о невыезде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе ГВСУ СК РФ сообщили РИА Новости, что Меньшикову предъявили обвинение в получении взяток на сумму свыше 7,5 миллионов рублей от гендиректора АО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" ("ВНИТИ ЭМ") Сергея Турусова. "В отношении Андрея Меньшикова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, при выполнении гособоронзаказа Минобороны России с АО "ВНИТИ ЭМ" было заключено более 20 многомиллионных контрактов на производство и поставку систем управления и Меньшиков в 2014-2020 получал от Турусова взятки за общее покровительство при контроле за их исполнением. На сайте АО "ВНИТИ ЭМ" гендиректором расположенного в Петербурге института значится Игорь Мелешкин.

https://ria.ru/20250728/suchkov-2031858668.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)