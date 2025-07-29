https://ria.ru/20250729/matvienko-2032123219.html

Матвиенко рассказала о возможностях Кубы со статусом партнёра при БРИКС

Матвиенко рассказала о возможностях Кубы со статусом партнёра при БРИКС - РИА Новости, 29.07.2025

Матвиенко рассказала о возможностях Кубы со статусом партнёра при БРИКС

Статус Кубы как государства-партнёра при БРИКС и государства-наблюдателя при ЕАЭС открывает для этой страны новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:01:00+03:00

2025-07-29T14:01:00+03:00

2025-07-29T14:01:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Статус Кубы как государства-партнёра при БРИКС и государства-наблюдателя при ЕАЭС открывает для этой страны новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества с участниками этих объединений, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Мне кажется, что и БРИКС, и ЕАЭС открывают для Кубы новые возможности для более выгодного, взаимовыгодного экономического сотрудничества со странами-членами этих объединений", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом на полях Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. Председатель Совфеда напомнила, что не только Россия активно поддерживала присоединение Кубы к БРИКС в качестве государства-партнёра, но и остальные страны-участницы. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что в России были очень рады принимать президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на праздновании 80-летия Победы в Москве. Она добавила, у лидера Кубы содержались очень содержательные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я прошу вас передать привет Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, президенту Кубы, а также генералу армии Раулю Кастро (и - ред.) давнему нашему надёжному товарищу (заместителю премьер-министра Кубы Рикардо - ред.) Кабрисасу. Пожалуйста, всем друзьям передайте от меня привет и наилучшие пожелания", - сказала парламентарий. Делегация российского парламента находится в Женеве с рабочим визитом, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

https://ria.ru/20250728/rossiya-2031886273.html

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