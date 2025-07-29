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СМИ: тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине - РИА Новости, 29.07.2025
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02:58 29.07.2025 (обновлено: 10:06 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/livni-2032052076.html
СМИ: тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине
СМИ: тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине
Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:58:00+03:00
2025-07-29T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. "В результате очередной волны сильных ливней в Пекине погибло 30 человек", - передает агентство. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии. Ранее власти Китая запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине. Согласно заявлению городских властей, до 10.00 (05.00 мск) вторника сильные дожди пройдут в большинстве столичных районов. Агентство Синьхуа ранее передавало, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет. По заявлению агентства, более 3000 жителей района Миюнь были эвакуированы в результате проливных дождей. Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости. В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
https://ria.ru/20250728/pekin-2031827529.html
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в мире, пекин, китай, си цзиньпин
В мире, Пекин, Китай, Си Цзиньпин
СМИ: тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине

Синьхуа: тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине

© Getty Images / China News Service/Pei GuorongНаводнение в Пекине. 28 июля 2025
Наводнение в Пекине. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / China News Service/Pei Guorong
Наводнение в Пекине. 28 июля 2025
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
"В результате очередной волны сильных ливней в Пекине погибло 30 человек", - передает агентство.
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Пекине объявили режим экстренного реагирования для борьбы с наводнениями
28 июля, 07:04
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.
Ранее власти Китая запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине. Согласно заявлению городских властей, до 10.00 (05.00 мск) вторника сильные дожди пройдут в большинстве столичных районов.
Агентство Синьхуа ранее передавало, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет. По заявлению агентства, более 3000 жителей района Миюнь были эвакуированы в результате проливных дождей.
Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости.
В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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25 июля, 04:49
 
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