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"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения - РИА Новости, 29.07.2025
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08:00 29.07.2025 (обновлено: 12:27 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/kriminal-2031943256.html
"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения
"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения - РИА Новости, 29.07.2025
"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения
От безобидных на первый взгляд ритуалов до жестоких убийств животных и людей — сатанисты*, по мнению экспертов, всегда были серьезной угрозой для общества... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:00:00+03:00
2025-07-29T12:27:00+03:00
россия
республика карелия
роман силантьев
ленинградская область
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
московский государственный лингвистический университет
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. От безобидных на первый взгляд ритуалов до жестоких убийств животных и людей — сатанисты*, по мнению экспертов, всегда были серьезной угрозой для общества. Громкие уголовные дела последних лет это убедительно подтверждают. Дошло до запрета на государственном уровне, однако "последователи дьявола" не сдаются. О том, к чему они призывают, — в материале РИА Новости."Ищем тварь для убийства"Признания Верховным судом России "Международного движения сатанистов"* экстремистским добивались два ведомства: Генпрокуратура и Министерство юстиции."Движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, — объясняют прокуроры. — Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Также используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма".Теперь увлечение оккультизмом карается в соответствии с законом об экстремистской деятельности, однако сатанисты по-прежнему активны, по крайне мере, в интернете. Правда, из групп во "ВКонтакте" перекочевали в Telegram, где продолжают открывать каналы вместо заблокированных и набирать подписчиков."Сатанисты, час объединения настал, — пишет некий пользователь с ником Осквернитель в одном из таких каналов. — Час принудительно открывать глаза — явлен. Стань миссионером правды. Пора просыпаться".Осквернитель возмущается тем, что в публикациях официальных СМИ "сплошная клевета, криминализация и провокации, а также лжерепортажи про черные мессы, жертвоприношения и смерти".Но то, о чем пишут СМИ, — не фейк. Так, в одном из заблокированных тематических телегам-каналов еще совсем недавно администратор публиковал видео с жестокими расправами над домашними животными, в частности котами. Все это сопровождалось комментариями: "ищу тварь для убийства", "пожарил кота" и прочими в том же духе. Подписчиков — более трех тысяч.Ритуальные казниПо словам участника судебной экспертизы по движению сатанизма* и заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, за последние 30 лет сатанисты совершили около 300 ритуальных убийств.Одно из самых громких уголовных дел — против Андрея Трегубенко и Ольги Большаковой. Ярые сторонники этого религиозно-мистического движения, они решили провести ритуал с человеческим жертвоприношением. В Карелии обманом завели в густой лес одну свою знакомую."Трегубенко ударил ее несколько раз ножом, — рассказывают сотрудники СКР. — Потом взяли мобильный телефон и деньги жертвы, а личные вещи и орудие убийства положили рядом с телом в заранее вырытую яму, обложили сухим хворостом и подожгли". Когда огонь погас, засыпали пепелище землей.Через пару месяцев криминальный дуэт вместе с приятелями-сатанистами Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной расправился с еще одним знакомым. Его также заманили в лес — в Ленинградской области, избили и зарезали. Тело сожгли, деньги и телефон присвоили."Кроме того, Трегубенко, будучи пьяным, зарезал собутыльника и с теми же Большаковой, Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной совершил ритуал с кровью жертвы, которая осталась на его руках и орудии убийства, — добавляют в СКР. — Кухонный нож Большакова выбросила в ближайший пруд".Преступления раскрыли лишь спустя пять лет, всех задержали. Весной 2024-го Трегубенко приговорили к пожизненному лишению свободы, его подельники получили от 13 до 15 лет колонии.Резонансным было и уголовное дело экс-силовика Арсена Байрамбекова из Екатеринбурга, который заманивал людей, в основном бездомных, на кладбище неподалеку от Ганиной Ямы и убивал на самодельном алтаре в надежде получить "силу богов". Маньяка приговорили к 13 годам колонии строгого режима.Национальные интересыВ 2008 году страну потрясло массовое ритуальное убийство в Ярославле. Все это началось во второй половине 1990-х. По данным МВД, только в Москве в то время открыто действовали 20 организаций с двумя тысячами адептов.Как считает Силантьев, сейчас их десятки тысяч."В сатанизме* нет позитивного посыла, — объяснял ранее РИА Новости бывший последователь этого течения Иван. — Это все эмоции, которые привлекают в основном подростков и становятся поводом для разного рода действий. Чтобы самоутвердиться, наиболее убежденные адепты буквально заставляют себя в это верить и совершают ритуалы, в том числе и человеческие жертвоприношения. Как я слышал, некоторые соратники по учению убивали людей в подмосковных лесах".Сам Иван недолго увлекался оккультизмом. Он уверен: сатанизм* — лишь промежуточный этап, за которым следует либо неоязычество, либо неонацизм, и это очень опасно для общества.Кстати, международное сатанинское движение* поддерживает киевский режим и собирает средства для ВСУ. "Именно на этом основании в 2024-м Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии", — уточняет Силантьев.Однако теперь безнаказанно пропагандировать сатанизм* даже развлечения ради не получится: за это светит до шести лет лишения свободы. В Генпрокуратуре, Министерстве юстиции уверены: судебный иск о запрете движения защищает национальные интересы страны и укрепляет общественную безопасность.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250726/proisshestviya--2031067225.html
https://ria.ru/20250709/kriminal-2027899542.html
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россия, республика карелия, роман силантьев, ленинградская область, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, московский государственный лингвистический университет
Россия, Республика Карелия, Роман Силантьев, Ленинградская область, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Московский государственный лингвистический университет

"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения

© Фото : предоставлено Сатанинской церковью СалемаСатанинские атрибуты
Сатанинские атрибуты - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : предоставлено Сатанинской церковью Салема
Сатанинские атрибуты
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. От безобидных на первый взгляд ритуалов до жестоких убийств животных и людей — сатанисты*, по мнению экспертов, всегда были серьезной угрозой для общества. Громкие уголовные дела последних лет это убедительно подтверждают. Дошло до запрета на государственном уровне, однако "последователи дьявола" не сдаются. О том, к чему они призывают, — в материале РИА Новости.

"Ищем тварь для убийства"

Признания Верховным судом России "Международного движения сатанистов"* экстремистским добивались два ведомства: Генпрокуратура и Министерство юстиции.
"Движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, — объясняют прокуроры. — Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Также используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма".
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Теперь увлечение оккультизмом карается в соответствии с законом об экстремистской деятельности, однако сатанисты по-прежнему активны, по крайне мере, в интернете. Правда, из групп во "ВКонтакте" перекочевали в Telegram, где продолжают открывать каналы вместо заблокированных и набирать подписчиков.
"Сатанисты, час объединения настал, — пишет некий пользователь с ником Осквернитель в одном из таких каналов. — Час принудительно открывать глаза — явлен. Стань миссионером правды. Пора просыпаться".
Осквернитель возмущается тем, что в публикациях официальных СМИ "сплошная клевета, криминализация и провокации, а также лжерепортажи про черные мессы, жертвоприношения и смерти".
Но то, о чем пишут СМИ, — не фейк. Так, в одном из заблокированных тематических телегам-каналов еще совсем недавно администратор публиковал видео с жестокими расправами над домашними животными, в частности котами. Все это сопровождалось комментариями: "ищу тварь для убийства", "пожарил кота" и прочими в том же духе. Подписчиков — более трех тысяч.
Скрин из телеграм-канала одной из сатанинских групп
Скрин с одной из сатанинских групп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Скрин из телеграм-канала одной из сатанинских групп

Ритуальные казни

По словам участника судебной экспертизы по движению сатанизма* и заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, за последние 30 лет сатанисты совершили около 300 ритуальных убийств.
Одно из самых громких уголовных дел — против Андрея Трегубенко и Ольги Большаковой. Ярые сторонники этого религиозно-мистического движения, они решили провести ритуал с человеческим жертвоприношением. В Карелии обманом завели в густой лес одну свою знакомую.
"Трегубенко ударил ее несколько раз ножом, — рассказывают сотрудники СКР. — Потом взяли мобильный телефон и деньги жертвы, а личные вещи и орудие убийства положили рядом с телом в заранее вырытую яму, обложили сухим хворостом и подожгли". Когда огонь погас, засыпали пепелище землей.
© СК РФСледственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств
Следственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© СК РФ
Следственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств
Через пару месяцев криминальный дуэт вместе с приятелями-сатанистами Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной расправился с еще одним знакомым. Его также заманили в лес — в Ленинградской области, избили и зарезали. Тело сожгли, деньги и телефон присвоили.
"Кроме того, Трегубенко, будучи пьяным, зарезал собутыльника и с теми же Большаковой, Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной совершил ритуал с кровью жертвы, которая осталась на его руках и орудии убийства, — добавляют в СКР. — Кухонный нож Большакова выбросила в ближайший пруд".
Преступления раскрыли лишь спустя пять лет, всех задержали. Весной 2024-го Трегубенко приговорили к пожизненному лишению свободы, его подельники получили от 13 до 15 лет колонии.
© Стоп-кадр видео следственного экспериментаКадр из видео следственного эксперимента c осужденным Арсеном Байрамбековым
Кадр из видео следственного эксперимента c осуждённым Арсеном Байрамбековым - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Стоп-кадр видео следственного эксперимента
Кадр из видео следственного эксперимента c осужденным Арсеном Байрамбековым
Резонансным было и уголовное дело экс-силовика Арсена Байрамбекова из Екатеринбурга, который заманивал людей, в основном бездомных, на кладбище неподалеку от Ганиной Ямы и убивал на самодельном алтаре в надежде получить "силу богов". Маньяка приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Национальные интересы

В 2008 году страну потрясло массовое ритуальное убийство в Ярославле. Все это началось во второй половине 1990-х. По данным МВД, только в Москве в то время открыто действовали 20 организаций с двумя тысячами адептов.
Как считает Силантьев, сейчас их десятки тысяч.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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"В сатанизме* нет позитивного посыла, — объяснял ранее РИА Новости бывший последователь этого течения Иван. — Это все эмоции, которые привлекают в основном подростков и становятся поводом для разного рода действий. Чтобы самоутвердиться, наиболее убежденные адепты буквально заставляют себя в это верить и совершают ритуалы, в том числе и человеческие жертвоприношения. Как я слышал, некоторые соратники по учению убивали людей в подмосковных лесах".
Сам Иван недолго увлекался оккультизмом. Он уверен: сатанизм* — лишь промежуточный этап, за которым следует либо неоязычество, либо неонацизм, и это очень опасно для общества.
Кстати, международное сатанинское движение* поддерживает киевский режим и собирает средства для ВСУ. "Именно на этом основании в 2024-м Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии", — уточняет Силантьев.
© Александр ЕгорцевАтрибуты сатанинского капища, найденные на месте, которое раньше занимали силы ВСУ. Село Верхнеторецкое, Донецкая Народная Республика
Атрибуты сатанинского капища, найденные на месте, которое раньше занимали силы ВСУ. Село Верхнеторецкое, Донецкая область. - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Александр Егорцев
Атрибуты сатанинского капища, найденные на месте, которое раньше занимали силы ВСУ. Село Верхнеторецкое, Донецкая Народная Республика
Однако теперь безнаказанно пропагандировать сатанизм* даже развлечения ради не получится: за это светит до шести лет лишения свободы. В Генпрокуратуре, Министерстве юстиции уверены: судебный иск о запрете движения защищает национальные интересы страны и укрепляет общественную безопасность.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
РоссияРеспублика КарелияРоман СилантьевЛенинградская областьГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныМосковский государственный лингвистический университет
 
 
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