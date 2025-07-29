"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения
© Фото : предоставлено Сатанинской церковью СалемаСатанинские атрибуты
© Фото : предоставлено Сатанинской церковью Салема
Сатанинские атрибуты
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. От безобидных на первый взгляд ритуалов до жестоких убийств животных и людей — сатанисты*, по мнению экспертов, всегда были серьезной угрозой для общества. Громкие уголовные дела последних лет это убедительно подтверждают. Дошло до запрета на государственном уровне, однако "последователи дьявола" не сдаются. О том, к чему они призывают, — в материале РИА Новости.
"Ищем тварь для убийства"
Признания Верховным судом России "Международного движения сатанистов"* экстремистским добивались два ведомства: Генпрокуратура и Министерство юстиции.
"Движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, — объясняют прокуроры. — Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Также используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма".
Теперь увлечение оккультизмом карается в соответствии с законом об экстремистской деятельности, однако сатанисты по-прежнему активны, по крайне мере, в интернете. Правда, из групп во "ВКонтакте" перекочевали в Telegram, где продолжают открывать каналы вместо заблокированных и набирать подписчиков.
"Сатанисты, час объединения настал, — пишет некий пользователь с ником Осквернитель в одном из таких каналов. — Час принудительно открывать глаза — явлен. Стань миссионером правды. Пора просыпаться".
Осквернитель возмущается тем, что в публикациях официальных СМИ "сплошная клевета, криминализация и провокации, а также лжерепортажи про черные мессы, жертвоприношения и смерти".
Но то, о чем пишут СМИ, — не фейк. Так, в одном из заблокированных тематических телегам-каналов еще совсем недавно администратор публиковал видео с жестокими расправами над домашними животными, в частности котами. Все это сопровождалось комментариями: "ищу тварь для убийства", "пожарил кота" и прочими в том же духе. Подписчиков — более трех тысяч.
Скрин из телеграм-канала одной из сатанинских групп
Скрин из телеграм-канала одной из сатанинских групп
Ритуальные казни
По словам участника судебной экспертизы по движению сатанизма* и заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, за последние 30 лет сатанисты совершили около 300 ритуальных убийств.
Одно из самых громких уголовных дел — против Андрея Трегубенко и Ольги Большаковой. Ярые сторонники этого религиозно-мистического движения, они решили провести ритуал с человеческим жертвоприношением. В Карелии обманом завели в густой лес одну свою знакомую.
"Трегубенко ударил ее несколько раз ножом, — рассказывают сотрудники СКР. — Потом взяли мобильный телефон и деньги жертвы, а личные вещи и орудие убийства положили рядом с телом в заранее вырытую яму, обложили сухим хворостом и подожгли". Когда огонь погас, засыпали пепелище землей.
© СК РФСледственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств
© СК РФ
Следственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств
Через пару месяцев криминальный дуэт вместе с приятелями-сатанистами Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной расправился с еще одним знакомым. Его также заманили в лес — в Ленинградской области, избили и зарезали. Тело сожгли, деньги и телефон присвоили.
"Кроме того, Трегубенко, будучи пьяным, зарезал собутыльника и с теми же Большаковой, Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной совершил ритуал с кровью жертвы, которая осталась на его руках и орудии убийства, — добавляют в СКР. — Кухонный нож Большакова выбросила в ближайший пруд".
Преступления раскрыли лишь спустя пять лет, всех задержали. Весной 2024-го Трегубенко приговорили к пожизненному лишению свободы, его подельники получили от 13 до 15 лет колонии.
© Стоп-кадр видео следственного экспериментаКадр из видео следственного эксперимента c осужденным Арсеном Байрамбековым
Кадр из видео следственного эксперимента c осужденным Арсеном Байрамбековым
Резонансным было и уголовное дело экс-силовика Арсена Байрамбекова из Екатеринбурга, который заманивал людей, в основном бездомных, на кладбище неподалеку от Ганиной Ямы и убивал на самодельном алтаре в надежде получить "силу богов". Маньяка приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Национальные интересы
В 2008 году страну потрясло массовое ритуальное убийство в Ярославле. Все это началось во второй половине 1990-х. По данным МВД, только в Москве в то время открыто действовали 20 организаций с двумя тысячами адептов.
Как считает Силантьев, сейчас их десятки тысяч.
"В сатанизме* нет позитивного посыла, — объяснял ранее РИА Новости бывший последователь этого течения Иван. — Это все эмоции, которые привлекают в основном подростков и становятся поводом для разного рода действий. Чтобы самоутвердиться, наиболее убежденные адепты буквально заставляют себя в это верить и совершают ритуалы, в том числе и человеческие жертвоприношения. Как я слышал, некоторые соратники по учению убивали людей в подмосковных лесах".
Сам Иван недолго увлекался оккультизмом. Он уверен: сатанизм* — лишь промежуточный этап, за которым следует либо неоязычество, либо неонацизм, и это очень опасно для общества.
Кстати, международное сатанинское движение* поддерживает киевский режим и собирает средства для ВСУ. "Именно на этом основании в 2024-м Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии", — уточняет Силантьев.
© Александр ЕгорцевАтрибуты сатанинского капища, найденные на месте, которое раньше занимали силы ВСУ. Село Верхнеторецкое, Донецкая Народная Республика
© Александр Егорцев
Атрибуты сатанинского капища, найденные на месте, которое раньше занимали силы ВСУ. Село Верхнеторецкое, Донецкая Народная Республика
Однако теперь безнаказанно пропагандировать сатанизм* даже развлечения ради не получится: за это светит до шести лет лишения свободы. В Генпрокуратуре, Министерстве юстиции уверены: судебный иск о запрете движения защищает национальные интересы страны и укрепляет общественную безопасность.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.