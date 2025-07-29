https://ria.ru/20250729/kriminal-2031943256.html

"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения

"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения - РИА Новости, 29.07.2025

"Час настал". На что решились сатанисты после запрета их движения

От безобидных на первый взгляд ритуалов до жестоких убийств животных и людей — сатанисты*, по мнению экспертов, всегда были серьезной угрозой для общества... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T12:27:00+03:00

россия

республика карелия

роман силантьев

ленинградская область

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

московский государственный лингвистический университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150858/35/1508583543_0:395:960:935_1920x0_80_0_0_08b7daa23a951473175c2df858ae0252.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. От безобидных на первый взгляд ритуалов до жестоких убийств животных и людей — сатанисты*, по мнению экспертов, всегда были серьезной угрозой для общества. Громкие уголовные дела последних лет это убедительно подтверждают. Дошло до запрета на государственном уровне, однако "последователи дьявола" не сдаются. О том, к чему они призывают, — в материале РИА Новости."Ищем тварь для убийства"Признания Верховным судом России "Международного движения сатанистов"* экстремистским добивались два ведомства: Генпрокуратура и Министерство юстиции."Движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям, — объясняют прокуроры. — Его участники публично призывают к уничтожению и осквернению православных храмов, совершают оккультные обряды, в том числе ритуальные убийства. Также используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими. Кроме того, сатанисты тесно связаны с проявлениями радикального национализма и неонацизма".Теперь увлечение оккультизмом карается в соответствии с законом об экстремистской деятельности, однако сатанисты по-прежнему активны, по крайне мере, в интернете. Правда, из групп во "ВКонтакте" перекочевали в Telegram, где продолжают открывать каналы вместо заблокированных и набирать подписчиков."Сатанисты, час объединения настал, — пишет некий пользователь с ником Осквернитель в одном из таких каналов. — Час принудительно открывать глаза — явлен. Стань миссионером правды. Пора просыпаться".Осквернитель возмущается тем, что в публикациях официальных СМИ "сплошная клевета, криминализация и провокации, а также лжерепортажи про черные мессы, жертвоприношения и смерти".Но то, о чем пишут СМИ, — не фейк. Так, в одном из заблокированных тематических телегам-каналов еще совсем недавно администратор публиковал видео с жестокими расправами над домашними животными, в частности котами. Все это сопровождалось комментариями: "ищу тварь для убийства", "пожарил кота" и прочими в том же духе. Подписчиков — более трех тысяч.Ритуальные казниПо словам участника судебной экспертизы по движению сатанизма* и заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева, за последние 30 лет сатанисты совершили около 300 ритуальных убийств.Одно из самых громких уголовных дел — против Андрея Трегубенко и Ольги Большаковой. Ярые сторонники этого религиозно-мистического движения, они решили провести ритуал с человеческим жертвоприношением. В Карелии обманом завели в густой лес одну свою знакомую."Трегубенко ударил ее несколько раз ножом, — рассказывают сотрудники СКР. — Потом взяли мобильный телефон и деньги жертвы, а личные вещи и орудие убийства положили рядом с телом в заранее вырытую яму, обложили сухим хворостом и подожгли". Когда огонь погас, засыпали пепелище землей.Через пару месяцев криминальный дуэт вместе с приятелями-сатанистами Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной расправился с еще одним знакомым. Его также заманили в лес — в Ленинградской области, избили и зарезали. Тело сожгли, деньги и телефон присвоили."Кроме того, Трегубенко, будучи пьяным, зарезал собутыльника и с теми же Большаковой, Перевозчиковым-Хмурым и Дерюгиной совершил ритуал с кровью жертвы, которая осталась на его руках и орудии убийства, — добавляют в СКР. — Кухонный нож Большакова выбросила в ближайший пруд".Преступления раскрыли лишь спустя пять лет, всех задержали. Весной 2024-го Трегубенко приговорили к пожизненному лишению свободы, его подельники получили от 13 до 15 лет колонии.Резонансным было и уголовное дело экс-силовика Арсена Байрамбекова из Екатеринбурга, который заманивал людей, в основном бездомных, на кладбище неподалеку от Ганиной Ямы и убивал на самодельном алтаре в надежде получить "силу богов". Маньяка приговорили к 13 годам колонии строгого режима.Национальные интересыВ 2008 году страну потрясло массовое ритуальное убийство в Ярославле. Все это началось во второй половине 1990-х. По данным МВД, только в Москве в то время открыто действовали 20 организаций с двумя тысячами адептов.Как считает Силантьев, сейчас их десятки тысяч."В сатанизме* нет позитивного посыла, — объяснял ранее РИА Новости бывший последователь этого течения Иван. — Это все эмоции, которые привлекают в основном подростков и становятся поводом для разного рода действий. Чтобы самоутвердиться, наиболее убежденные адепты буквально заставляют себя в это верить и совершают ритуалы, в том числе и человеческие жертвоприношения. Как я слышал, некоторые соратники по учению убивали людей в подмосковных лесах".Сам Иван недолго увлекался оккультизмом. Он уверен: сатанизм* — лишь промежуточный этап, за которым следует либо неоязычество, либо неонацизм, и это очень опасно для общества.Кстати, международное сатанинское движение* поддерживает киевский режим и собирает средства для ВСУ. "Именно на этом основании в 2024-м Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту "Храм сатаны". Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии", — уточняет Силантьев.Однако теперь безнаказанно пропагандировать сатанизм* даже развлечения ради не получится: за это светит до шести лет лишения свободы. В Генпрокуратуре, Министерстве юстиции уверены: судебный иск о запрете движения защищает национальные интересы страны и укрепляет общественную безопасность.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250726/proisshestviya--2031067225.html

https://ria.ru/20250709/kriminal-2027899542.html

россия

республика карелия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

россия, республика карелия, роман силантьев, ленинградская область, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, московский государственный лингвистический университет