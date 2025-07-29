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Рекордное число московских школьников подали заявления в колледжи - РИА Новости, 29.07.2025
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10:07 29.07.2025 (обновлено: 13:53 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/kolledzh-2032078941.html
Рекордное число московских школьников подали заявления в колледжи
Рекордное число московских школьников подали заявления в колледжи - РИА Новости, 29.07.2025
Рекордное число московских школьников подали заявления в колледжи
Московские девятиклассники подали более 37 тысяч заявлений в колледжи — это новый рекорд, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:07:00+03:00
2025-07-29T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московские девятиклассники подали более 37 тысяч заявлений в колледжи — это новый рекорд, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. "Закончился основной период приема заявлений для поступления в московские колледжи выпускников девятых классов этого года. Цифры говорят сами за себя: более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения", — сказала она.По словам Раковой, это на десять тысяч больше, чем в прошлом году. Таким образом, в этом году число абитуриентов выросло почти на 40 процентов. Интерес к колледжам проявили и десятиклассники: заявления подали полторы тысячи учащихся, окончивших 10-й класс. Основной этап приемной кампании уже завершился, но московские школьники смогут подавать заявления до начала осени. "Очень важно, что в этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам. Мы обязательно обеспечим всех ребят возможностью учиться по тем специальностям или направлениям, которые действительно для них близки", — подчеркнула заммэра. Она уточнила, что самой популярной у абитуриентов колледжей стала специальность программиста. На втором месте — медсестры, а замыкает тройку профессия педагога начальных классов. Кроме того, пользуются спросом направления, связанные с авиационной промышленностью и с гостинично-туристическим сектором, а также профессия специалиста службы безопасности и полицейского.
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общество, москва, анастасия ракова , социальный навигатор, сн_образование
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова , Социальный навигатор, СН_Образование
Рекордное число московских школьников подали заявления в колледжи

Ракова: более 37 тысяч московских школьников подали заявления в колледжи

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокЗавершение приемной кампании в Московском технологическом колледже имени Лихачева
Завершение приемной кампании в Московском технологическом колледже имени Лихачева - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Завершение приемной кампании в Московском технологическом колледже имени Лихачева
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Московские девятиклассники подали более 37 тысяч заявлений в колледжи — это новый рекорд, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
"Закончился основной период приема заявлений для поступления в московские колледжи выпускников девятых классов этого года. Цифры говорят сами за себя: более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения", — сказала она.
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По словам Раковой, это на десять тысяч больше, чем в прошлом году. Таким образом, в этом году число абитуриентов выросло почти на 40 процентов.
Интерес к колледжам проявили и десятиклассники: заявления подали полторы тысячи учащихся, окончивших 10-й класс. Основной этап приемной кампании уже завершился, но московские школьники смогут подавать заявления до начала осени.
"Очень важно, что в этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам. Мы обязательно обеспечим всех ребят возможностью учиться по тем специальностям или направлениям, которые действительно для них близки", — подчеркнула заммэра.
Она уточнила, что самой популярной у абитуриентов колледжей стала специальность программиста. На втором месте — медсестры, а замыкает тройку профессия педагога начальных классов. Кроме того, пользуются спросом направления, связанные с авиационной промышленностью и с гостинично-туристическим сектором, а также профессия специалиста службы безопасности и полицейского.
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