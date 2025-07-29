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В Италии раскритиковали торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 29.07.2025
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11:26 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/italiya-2032094552.html
В Италии раскритиковали торговую сделку ЕС и США
В Италии раскритиковали торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 29.07.2025
В Италии раскритиковали торговую сделку ЕС и США
Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:26:00+03:00
2025-07-29T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Европа получила пощечину... Теперь она должна показать, что способна реагировать, как это было после пандемии COVID-19, выплачивая компенсации пострадавшим компаниям, открывая новые рынки и по-настоящему ставя промышленность в центр внимания с помощью чрезвычайного плана", - заявил Орсини в интервью газете Repubblica. По его словам, любой сценарий с пошлинами "выше нуля" является для страны проблемой. "Ясно, что сегодня ни один предприниматель не доволен", - подчеркнул он. "Если бы все страны мира были в одинаковых условиях, с одинаковыми пошлинами, я бы сказал вам, что производимая в Италии продукция может оставаться конкурентоспособной даже с пошлинами в 15%. Но если к пошлинам добавляется еще и девальвация евро по отношению к доллару, которая с начала года составляет 12-13% и в будущем может достичь 20%, тогда проблема для нас становится огромной", - заявил Орсини. По его словам, экспорт может сократиться на 22,6 миллиарда евро. При этом больше всего пострадают такие секторы экономики, как машиностроение, фармацевтика, пищевая отрасль.
https://ria.ru/20250728/sdelka-2031995493.html
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в мире, сша, европа, италия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Италия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Италии раскритиковали торговую сделку ЕС и США

Глава Confindustria Орсини назвал торговую сделку ЕС и США пощечиной

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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"Европа получила пощечину... Теперь она должна показать, что способна реагировать, как это было после пандемии COVID-19, выплачивая компенсации пострадавшим компаниям, открывая новые рынки и по-настоящему ставя промышленность в центр внимания с помощью чрезвычайного плана", - заявил Орсини в интервью газете Repubblica.
По его словам, любой сценарий с пошлинами "выше нуля" является для страны проблемой. "Ясно, что сегодня ни один предприниматель не доволен", - подчеркнул он.
"Если бы все страны мира были в одинаковых условиях, с одинаковыми пошлинами, я бы сказал вам, что производимая в Италии продукция может оставаться конкурентоспособной даже с пошлинами в 15%. Но если к пошлинам добавляется еще и девальвация евро по отношению к доллару, которая с начала года составляет 12-13% и в будущем может достичь 20%, тогда проблема для нас становится огромной", - заявил Орсини.
По его словам, экспорт может сократиться на 22,6 миллиарда евро. При этом больше всего пострадают такие секторы экономики, как машиностроение, фармацевтика, пищевая отрасль.
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В миреСШАЕвропаИталияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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