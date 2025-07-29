https://ria.ru/20250729/gosduma-2032148927.html

Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера

Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера - РИА Новости, 29.07.2025

Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера

Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:34:00+03:00

2025-07-29T15:34:00+03:00

2025-07-29T15:34:00+03:00

технологии

россия

антон горелкин

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. "Сбер" и VK внедрят в Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщали в пресс-службе мессенджера 28 июля. "Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. Поэтому привлечь к защите пользователей одну из самых компетентных в этом вопросе компаний – очень правильный ход. Будущее национального мессенджера зависит от того, насколько он будет отвечать ожиданиям пользователей – в том числе в плане безопасности", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Депутат убежден, что правильная реализация задуманных возможностей - цифровой ID, электронная подпись, интеграция с "Госуслугами" - сделает Мax конкурентоспособным продуктом. "Параллельно, конечно, нужно стремиться к расширению базовых возможностей. Приятно видеть, что растет количество участников программы тестирования публичных каналов (например, сегодня в Мax пришла Генпрокуратура РФ)", - добавил Горелкин. В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html

https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html

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технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, генеральная прокуратура рф