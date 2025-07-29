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Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера - РИА Новости, 29.07.2025
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15:34 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032148927.html
Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера
Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера - РИА Новости, 29.07.2025
Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера
Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:34:00+03:00
2025-07-29T15:34:00+03:00
технологии
россия
антон горелкин
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. "Сбер" и VK внедрят в Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщали в пресс-службе мессенджера 28 июля. "Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. Поэтому привлечь к защите пользователей одну из самых компетентных в этом вопросе компаний – очень правильный ход. Будущее национального мессенджера зависит от того, насколько он будет отвечать ожиданиям пользователей – в том числе в плане безопасности", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Депутат убежден, что правильная реализация задуманных возможностей - цифровой ID, электронная подпись, интеграция с "Госуслугами" - сделает Мax конкурентоспособным продуктом. "Параллельно, конечно, нужно стремиться к расширению базовых возможностей. Приятно видеть, что растет количество участников программы тестирования публичных каналов (например, сегодня в Мax пришла Генпрокуратура РФ)", - добавил Горелкин. В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250729/genprokuratura-2032101888.html
https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html
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технологии, россия, антон горелкин, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Депутат назвал защиту пользователей MAX одной из причин успеха мессенджера

Горелкин назвал защиту от мошенников одним из факторов успеха мессенджера MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. "Сбер" и VK внедрят в Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщали в пресс-службе мессенджера 28 июля.
Генпрокуратура России открыла канал в мессенджере Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max
Вчера, 12:05
"Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. Поэтому привлечь к защите пользователей одну из самых компетентных в этом вопросе компаний – очень правильный ход. Будущее национального мессенджера зависит от того, насколько он будет отвечать ожиданиям пользователей – в том числе в плане безопасности", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат убежден, что правильная реализация задуманных возможностей - цифровой ID, электронная подпись, интеграция с "Госуслугами" - сделает Мax конкурентоспособным продуктом.
"Параллельно, конечно, нужно стремиться к расширению базовых возможностей. Приятно видеть, что растет количество участников программы тестирования публичных каналов (например, сегодня в Мax пришла Генпрокуратура РФ)", - добавил Горелкин.
В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Max занял второе место в App Store
Вчера, 11:20
 
ТехнологииРоссияАнтон ГорелкинГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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