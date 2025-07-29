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Повышение зарплат в ВСУ не приведет к очередям в военкоматы, заявил депутат - РИА Новости, 30.07.2025
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23:02 29.07.2025 (обновлено: 01:23 30.07.2025)
https://ria.ru/20250729/gorbenko-2032244264.html
Повышение зарплат в ВСУ не приведет к очередям в военкоматы, заявил депутат
Повышение зарплат в ВСУ не приведет к очередям в военкоматы, заявил депутат - РИА Новости, 30.07.2025
Повышение зарплат в ВСУ не приведет к очередям в военкоматы, заявил депутат
Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко считает, что военнослужащим в тылу нужно поднять зарплату более чем в два раза, при этом признавая, что повышение РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-29T23:02:00+03:00
2025-07-30T01:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко считает, что военнослужащим в тылу нужно поднять зарплату более чем в два раза, при этом признавая, что повышение зарплаты вряд ли приведет "к очередям" перед военкоматами. "Заработная плата у военных в тылу от 20 тысяч гривен (478 долларов – ред.)… Запрос у военных поднять эту минималку до 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов – ред.), это рядовой. Дальше от офицерского звания и выслуги… Если взять сержантский состав, то точно должно быть как минимум 70 тысяч гривен (1,7 тысячи долларов – ред.), если взять младших офицеров - 75-80 тысяч (1,79 тысячи – 1,9 тысячи долларов – ред.)", - сказал Горбенко в комментарии украинскому изданию Новости. LIVE. При этом он признал, что повышение зарплат военным вряд ли увеличит количество желающих вступить в ВСУ. "Очереди (в военкоматы – ред.) очень сложно ожидать", - сказал он. Генштаб ВСУ в апреле сообщил, что срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что такое решение связано с острым дефицитом людей на фронте. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032111587.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Повышение зарплат в ВСУ не приведет к очередям в военкоматы, заявил депутат

Горбенко: повышение зарплат в ВСУ в два раза не приведет к очередям в военкоматы

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко считает, что военнослужащим в тылу нужно поднять зарплату более чем в два раза, при этом признавая, что повышение зарплаты вряд ли приведет "к очередям" перед военкоматами.
"Заработная плата у военных в тылу от 20 тысяч гривен (478 долларов – ред.)… Запрос у военных поднять эту минималку до 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов – ред.), это рядовой. Дальше от офицерского звания и выслуги… Если взять сержантский состав, то точно должно быть как минимум 70 тысяч гривен (1,7 тысячи долларов – ред.), если взять младших офицеров - 75-80 тысяч (1,79 тысячи – 1,9 тысячи долларов – ред.)", - сказал Горбенко в комментарии украинскому изданию Новости. LIVE.
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При этом он признал, что повышение зарплат военным вряд ли увеличит количество желающих вступить в ВСУ.
"Очереди (в военкоматы – ред.) очень сложно ожидать", - сказал он.
Генштаб ВСУ в апреле сообщил, что срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что такое решение связано с острым дефицитом людей на фронте.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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